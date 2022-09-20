Ищенко: СВО вскрыла беспринципность УПЦ Онуфрия

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Новости Украины

Верхушка УПЦ в ходе СВО продемонстрировала полную беспринципность, объявив о разрыве с Русской Церковью.

Об этом в эфире радио «Говорит Москва» заявил политолог Ростислав Ищенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Уния перешагнула Днепр и достаточно активно вытесняет традиционное Православие. Мы видим уже, что нормального, не раскольнического православия на Украине не осталось. Уже даже УПЦ Онуфрия отправилось в раскол. Следующий шаг – это их объединение с униатами. Они об этом говорят и работают. А следующий шаг после объединения с унией – это католицизация Украины. Только таким образом можно изменить самосознание и только таким образом можно эти земли, наконец-то, оторвать от России и сделать их нерусскими, а какими-то другими – польскими, немецкими, но уже не русскими», – рассказал Ищенко.

По его словам, митрополиты УПЦ вместо роли моральных авторитетов и мучеников за веру выбрали «печеньки Нуланд» – как и большинство украинского общества.

«Мы столкнулись с феноменом совершенно сервильного общества, созданного там 30 лет, которое готово ради печенек Нуланд, ради калача в окне разворачиваться в идейном плане на 180 градусов. К сожалению, УПЦ не нашла в себе силы быть для этого общества учителем, обличителем, ведущим. Она пошла по легкому пути – мы будем говорить людям то, что им нравится. А как же иначе? Иначе паства будет от нас отворачиваться. Поэтому мы не будем вести свою паству, мы будем идти за своей паствой. Вот они и пришли к тому, куда шли», – зафиксировал эксперт.

Он привёл пример, как ведут себя украинцы на освобождённых территориях.

«Мы видим – раскол уврачёвывается там, куда приходят российские войска, потому что сразу начинает разворачиваться на другую сторону. Если туда придут завтра американские войска, оно опять развернётся в противоположную сторону. Когда туда пришла Россия, и они убеждаются, что это серьёзно и надолго, даже не навсегда, на пару-тройку лет хотя бы, значит, надо встраиваться в новую жизнь, потому что 2-3 года – это долго», – описал политолог поведение украинского населения и священноначалия.