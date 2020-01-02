Исход новой Гражданской войны в США зависит от позиции американской армии и флота – эксперт

02.01.2020, Киев, Максим Карпенко

Противостояние элит в США настолько сильно, что это может привести к началу гражданской войны уже в следующем году.

Об этом в эфире информагентства «Аврора» заявил эксперт-геостратег Андрей Школьников, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

По словам эксперта, главный вопрос при этом в том, как поведут себя военно-морские флоты США.

«Я-то о том, что они (перспективы) высокие, говорю очень давно. Но для меня это та точка, к которой все идет, куда все сыпется.

Я бы оценил уже процентов в 65, что не удержат. Вопрос идет не к тому, что ее запустят, а что не удержат ситуацию.

Этот момент начинает давлеть, начинается понимание этого. Новая война в США – это, скорее всего, конец 21-го, 22-й год.

Потому что там будет попытка взять власть, попытка что-то устаканить – и только потом уже эта волна. То есть, происходит событие, от него волны идут, которые приводят к гражданской войне.

Конгресс проводит собрание, условно говоря, принимает какой-нибудь закон, который в рамках чего-нибудь вводит возможность некоего изменения, они его принимают, «энное» количество губернаторов выступают за создание некоего временного правительства, отдельные штаты начинают говорить о выходе, об образовании новой федерации, создается параллельная структура власти, которая начинает рассылать приказы.

И там, где губернатор входит в эту систему, там их начинают исполнять.

Вопрос – флоты как будут себя вести? Там ядерное оружие. Как они пойдут, кто у власти находится.

Мы понимаем, что все эти генералы, адмиралы и прочие – они не сами по себе, они часть неких властных группировок, которых несколько поколений выращивали», – заявил Школьников.