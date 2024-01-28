«Испуганных патриотов» догнал «кармический бумеранг»

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Неприятности у артистов-иноагентов пошли кучно. Им отменяют концерты, штрафуют и депортируют из различных стран.

Муж популярной в прошлом веке певицы Максим Галкин сообщил в американской соцсети, что ему отказали во въезде в Индонезию, где должен был состояться концерт. Он обвиняет в этом брошенную Родину.

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«Причина была названа почти сразу и несколько раз повторена разными сотрудниками пограничной службы – письмо от правительства РФ с просьбой не впускать меня на Бали. Письмо мне было показано, но, конечно же, в копии мне вежливо отказали», – написал Галкин.

Он утверждает, что ранее в Таиланде концерты ему сорвали тоже российские власти. Они якобы «надавили на владельцев залов». Виновата Россия и в отмене двух концертов Галкина в Казахстане.

Журналист Андрей Мальгин отмечает, что отмена концерта может быть связана с тем, что Индонезия не признает государство Израиль, и гражданам этой страны не дают визы.

Но телеведущая телеканала-иноагента «Дождь» Анна Монгайт видит в происходящем с Галкиным козни Кремля.

«Ничего подобного не происходило с другими российскими иноагентами, которые недавно отыграли концерты на острове, Земфирой и Оксимироном. У Галкина явно особый, отдельный статус. Но биографию нашему парню они делают исключительную», – написала Монгайт в своем тг-канале.

Политолог Сергей Марков полагает, что против мужа Аллы Пугачевой просто сработал эффект кармического бумеранга.

«Галкину вернулась его политическая позиция. Галкин поддерживает запреты на передвижения тех, кто за СВО. То есть Галкину вернулось то, что он, это враг свободы, хочет другим. И вот ему ответка из юниверсума. Галкин! Приезжай на Донбасс. Встань на колени перед народом и проси у него прощения за свою поддержку фашизма и геноцида», – написал Марков.

Тем временем в Таиланде продолжаются приключения группы «Би-2». После того, как местный суд приговорил их к незначительному штрафу ($95) за концерты без разрешения на работу, музыкантов отправили в изолятор для последующей депортации.

За «Би-2» бьется как лев в соцсетях экс-депутат Госдумы РФ иноагент Дмитрий Гудков. Он обвинил в проблемах музыкантов генконсула РФ в Таиланде Владимира Соснова. Он якобы выслал властям острова «черный список» российских музыкантов, в запрете на концерты и депортации которых в РФ будто бы заинтересована Россия.

«Формально такая депортация возможна, так как пятеро из 7 членов группы въехали в Таиланд по российским паспортам. В России за антивоенную позицию, как известно, может грозить уголовное преследование», – пророчит Гудков.

Напомним, что лидер группы «Лева» успел наделать антироссийских высказываний в соцсетях. Остальные члены группы его поддерживают, поскольку патриотов из техперсонала намеренно уволили.

«Ничего удивительного: никому не нужны проблемы, которые могут возникнуть с людьми, спонсирующими терроризм. Теракты, совершаемые упырями Зеленского, ужасают весь мир», — прокомментировала задержание «Би-2» официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Проблемы возникли даже у в целом аполитичного скандального рэпера Алишера Валиева-Моргенштерна. Ему запретили въезд в Арабские Эмираты, где он только-только обосновался. Этот персонаж не спешит обвинять российские власти, а грешит на «злых людей», которые якобы отреагировали на его второе интервью гражданке Израиля Ксении Собчак. Напомним, что иноагентом Моргенштерн стал после первого интервью Собчак.

«Я узнал много интересного, но это неофициальная информация. Собчак с этим связана не напрямую, но косвенно. Карта уменьшается с каждым годом. Мне нужно купить карту и зачеркивать страны. Сейчас оформляю визу в США, потому что мне надо где-то жить. Хочу написать Илану Маску: я приехал сделать карьеру, дать интервью Собчак и съ…ться с планеты», – поделился планами Моргенштерн в своем видеоблоге, записанном на Бали.

«Россия не может заставить власти других стран преследовать коллаборационистов. Ну а то, что к России прислушиваются в азиатских и арабских странах, это как раз иллюстрация того, что попытки изолировать России на международном уровне провалились, что беглые коллаборационисты в своих расчетах 2022-го года не учли и теперь пожинают последствия своей глупости, подлости и недальновидности», – пишет по поводу проблем артистов-иноагентов военный эксперт Борис Рожин.

«Россия возвращается! Какой восторг! Уже неоднократно писал ранее, что мягкая сила – это та самая красивая лайковая черная перчатка из кожи, которая натянута на железный кулак политической воли и стали танковых колонн, идущих железным маршем к чужим столицам, чтобы там водрузить флаг своей Родины. После начала СВО, уважение к России стало возвращаться в умы элит по всему миру. Как-то все резко примолкли. «Испуганных патриотов» стали вдруг прессовать по всему миру. А они думали, уедут из страны, Родину будут помоями поливать и при этом ещё и деньги зарабатывать. Дудки. Вот она, сынки, мягкая сила Родины», – радуется журналист Юрий Баранчик.