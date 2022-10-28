Истерика года: Реакция наци на слова Путина об Одессе

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

«…и качнутся бессмысленной высью пара фраз залетевших оттуда — я тебя никогда не увижу, я тебя никогда не забуду»… Итак, украинские наци продолжают обсуждать выступление главы РФ Владимира Путина на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай».

Одесские же наци и подавно — не спали всю ночь, строча комментарии в духе «русский военный корабль, иди на…», а боты на довольствии навалили к утру «аналитики» с поиском в словах Путина скрытых смыслов. Поводом, как нетрудно догадаться, послужили несколько фраз российского президента об Одессе.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

Напомню этот короткий полушутливый диалог. Венгерский журналист Габор Штир сказал: «У меня один из любимых городов в постсоветском пространстве — Одесса… Когда лучше посетить этот город — следующим летом или через два года?

— Не тяните, поезжайте как можно быстрее. Шутка. Шучу, — ответствовал Владимир Путин. — Российскую или украинскую визу я должен делать? — Одесса — один из красивейших городов мира. Она была основана Екатериной II. И даже крайние националисты не решаются снести памятник основательнице города. Одесса может быть и яблоком раздора, и символом разрешения конфликтов, и символом нахождения какого-то решения всего того, что сейчас происходит.

И что тут началось в соцсетях! Как говорится, дождались — сам Путин обратил на них, «крайних националистов», на шваль внимание!

«Он провоцирует на демонтаж маркера русского мира, верит, что одесская вата будет защищать Катьку, под этим соусом хочет расшатать лодку в регионе». «Путин что, похвалил одесские городские власти за службу? За то, что верно хранят его кровавые метки?». «Сегодняшний состав мэрии теперь цветы понесет к Катьке». «После этого заявления Путина с кувалдами у Катьки должна стоять вся мэрия!». «А рядом военные с автоматами, чтобы мэрия правильно наносила удары, потому что – кто не участвует в сносе, тому конец в государственной и политической системе Украины!». «Такое зло берет на наших коллаборантов в вышиванках. Боже, дай того сильного, кто снесет эту курву».

Это лишь печатные отрывки из ночной истерики комментаторов — тех самых, кому даже в электронном голосовании «за» или «против» памятника было отказано из-за отсутствия одесской прописки. То есть – маргинального элемента, который хоть и оскверняет памятник — поливает краской и кажет «факи», но ничего по сути поделать не может.

Факт же состоит в том, что на официальном уровне с монументом «Основателям Одессы» в Одессе сражается только партия Порошенко «Европейская солидарность» — даже тимошенковцы со «слугами народа» в массе не отсвечивают и за снос не голосуют. А так как дело запахло жареным, порохоботы экстренно запустили в СМИ официальную ноту ЕС на слова Путина. Хотели как лучше, но получилось как всегда — в желании показать «кто больше всех ненавидит агрессора», они случайно, или по Фрейду, высказали правду-матку. И это очень смешно.

Давайте разберем некоторые цитаты.

«Еще вчера можно было считать, что судьба памятника — вопрос сугубо одесский и сугубо историко-архитектурный. Еще вчера можно было не замечать портрет Екатерины за спиной Путина во время его выступлений… Еще вчера можно было сказать: «случайность», «недоразумение», «наша история». Но не сегодня!

Сегодня Путин четко и недвусмысленно заявил свои претензии на наш город. Фактически он заявил, что Одесса — это не Украина, и благодаря путинским единомышленникам в одесском горсовете у него теперь появились для этого основания».

«Тысяча чертей! — Как говорил наш советский Д’Артаньян Боярский, — да!».

Идем далее.

«По всей Украине убирают памятные знаки российской оккупации. В бессарабском Арцизе демонтировали Карла Маркса, в закарпатском Мукачеве сняли советский танк. В прифронтовом Николаеве исчез памятник чекистам, в Запорожье — памятник Пушкину. И только в Одессе памятник душителю украинской независимости и палачу украинской культуры Екатерине II стоит непоколебимо».

По первому пункту можно сказать, что плохо, ох плохо была проведена декоммунизация. А по второму – вновь процитировать Д’Артаньяна.

«Памятник стоит не потому, что его «не решаются снести националисты», а потому что «доверяйки» [партия «Доверяй делам» Труханова — авт.] и большинство «слуг народа» блокируют ключевые решения по деколонизации Одессы. И сегодня все стало понятно: это абсолютно откровенная и открытая работа на врага во время войны».

Тут дело такое — плюнуть в политических конкурентов, это ж святое (ага, даже «во время войны»), но паника от факта «работы на врага» в структурах одесской власти, что вряд ли, все равно радует.

«Этот памятник — сигнал Путину. Поэтому Арциз, Мукачево, Николаев, Запорожье, любой другой украинский город для него — может, и Украина. А вот Одесса — точно не Украина».

И тут, как говорится, подписываюсь под каждым словом! Могут же, когда хотят.

«Кроме того, такой очевидный привет одесских депутатов Путину — это еще и сигнал для врага: в случае, если вдруг его войска как-то приблизятся к нашему городу, то недостатка в местных стремоусовых, ковалевых и сальдо не будет».

Надежды юношей питают, но может депутаты ЕС таки что-то знают?..

«Путин говорил не на российскую аудиторию, а на весь мир, и на весь мир объявил наш город своей собственностью».

Что ж, кто-то увидит в заявлении ЕС сугубо политическую конъюнктуру — безусловно. Но также из него явно торчат уши животного страха — за свою шкуру. Но из-за чего? Может, из-за грядущего и неизбежного, пусть не прямо завтра, но восстановления исторической справедливости?

Так что истерику оккупантов вполне можно понять и прочувствовать — «возвращаться — плохая примета, я тебя никогда не увижу».

Восвояси оккупантам пора, на хутора, «до дому, до хати», на Украину – из русской Одессы. Тем более что они сами написали на многострадальном памятнике «Екатерина = Путин». До Победы можно было и не смывать.