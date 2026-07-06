Итальянский политик: Иран стал сильнее, а между Трампом и Нетаньяху наметился раскол

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Пока что агрессия против Ирана оборачивается усилением исламской республики на фоне раскола между Израилем и США.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил лидер общественной организации Risorgere (Италия), профсоюзный активист Леонардо Синигалья.

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«Раскол между Трампом и Нетаньяху является реальным и обусловлен фундаментальным расхождением интересов США и Израиля. Соединенные Штаты сейчас рискуют столкнуться с усугублением собственного стратегического кризиса, если конфликт с Ираном затянется. Израиль, напротив, может рассчитывать на стабильность лишь при условии продолжения военных действий. Это непримиримое противоречие, которое, вероятно, станет еще более выраженным, независимо от того, как будут развиваться события в ближайшие недели», – сказал Синигалья.

По его словам, Нетаньяху подстрекает к дальнейшим боевым действиям из соображений идеологического фанатизма, а также осознавая, что в мирное время рискует потерять власть.

«Здесь играют роль два фактора. Нетаньяху искренне верит в тысячелетнюю концепцию религиозного сионизма. В то же время, однако, им движет необходимость сохранить свою политическую власть, что и подталкивает его к таким действиям», – сказал итальянский политик.

Нетаньяху осознает, что без Трампа ему не вытянуть противостояние с Ираном:

«Не существует реалистичного сценария, при котором Израиль мог бы даже надеяться победить Иран в одиночку в прямом конфликте. Именно поэтому Израиль постоянно стремится провоцировать Тегеран в надежде спровоцировать дальнейшую эскалацию».

На фоне раскола между союзниками Иран наоборот демонстрирует консолидацию.