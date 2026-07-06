Итальянский политик: Иран стал сильнее, а между Трампом и Нетаньяху наметился раскол
Пока что агрессия против Ирана оборачивается усилением исламской республики на фоне раскола между Израилем и США.
Об этом «ПолитНавигатору» заявил лидер общественной организации Risorgere (Италия), профсоюзный активист Леонардо Синигалья.
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«Раскол между Трампом и Нетаньяху является реальным и обусловлен фундаментальным расхождением интересов США и Израиля. Соединенные Штаты сейчас рискуют столкнуться с усугублением собственного стратегического кризиса, если конфликт с Ираном затянется. Израиль, напротив, может рассчитывать на стабильность лишь при условии продолжения военных действий. Это непримиримое противоречие, которое, вероятно, станет еще более выраженным, независимо от того, как будут развиваться события в ближайшие недели», – сказал Синигалья.
По его словам, Нетаньяху подстрекает к дальнейшим боевым действиям из соображений идеологического фанатизма, а также осознавая, что в мирное время рискует потерять власть.
«Здесь играют роль два фактора. Нетаньяху искренне верит в тысячелетнюю концепцию религиозного сионизма. В то же время, однако, им движет необходимость сохранить свою политическую власть, что и подталкивает его к таким действиям», – сказал итальянский политик.
Нетаньяху осознает, что без Трампа ему не вытянуть противостояние с Ираном:
«Не существует реалистичного сценария, при котором Израиль мог бы даже надеяться победить Иран в одиночку в прямом конфликте. Именно поэтому Израиль постоянно стремится провоцировать Тегеран в надежде спровоцировать дальнейшую эскалацию».
На фоне раскола между союзниками Иран наоборот демонстрирует консолидацию.
«В последние дни на улицах Тегерана явно прослеживается сильное чувство патриотизма среди иранцев. Иран демонстрирует значительную моральную стойкость, а его народ выходит из этого кризиса с еще большей решимостью и целеустремленностью», – считает итальянский политик.
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