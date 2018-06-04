04.06.2018, Киев, Игорь Петров
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Украина, Финансы, Энергетика

Из украинских облэнерго массово бегут сотрудники


Украинские облэнерго не имеют денег, чтобы своевременно выплачивать зарплаты своим сотрудникам, из-за чего им приходится увольняться.

Об этом на заседании Согласительного совета руководителей фракций и председателей комитетов Верховной Рады заявил депутат Виктор Бондарь («Возрождение»), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Надо решать вопрос зарплат в облэнерго. Сегодня колоссальные задолженности. Только в «Запорожьеоблэнерго» за последнее время уволилось почти 2 тысячи человек из-за того, что по той схеме, которую внедрило НКРЭКУ, они в первую очередь должны отдавать деньги в энергорынок. Еще месяц-два, и в облэнерго не останется работников», – сказал Бондарь.

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