Из-за американских санкций российскому рублю грозит обвал
Антироссийские санкции со стороны государственных институтов США способны нанести серьезный по российской валюте.
Такое мнение, передает корреспондент «ПолитНавигатора», высказывают профильные эксперты, опрошенные «Известиями».
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Так, по словам заместителя руководителя ИАЦ «Альпари» Натальи Мильчаковой, основными рисками для российской валюты остаются возможные санкции со стороны США, обвалы валют в развивающихся странах, политические кризисы, например обострение ситуации в какой-либо из стран ЕАЭС или постсоветского пространства, а также возможное падение цен на нефть ниже 55–60 долларов за баррель.
Она также говорит, что рынки с тревогой ожидают выступления 23 марта глав американских ФРС и минфина, поскольку есть опасения, что в США может возобновиться цикл повышения процентных ставок, которое сделает непривлекательными активы развивающихся стран и даже может дать начало новому мировому экономическому кризису, как шесть лет назад.
В свою очередь Ярослав Кабаков из «Финама» прогнозирует, что исходя из текущих предпосылок, динамка курса рубля останется в диапазоне 73–76 за один доллар. Он также добавил: если ожидаемые санкции США будут носить секторальный характер, а мировая экономика столкнется с угрозой третьей волны пандемии, рубль вполне может показать ослабление к уровням ноября 2020 года – 80,7 за доллар.
При этом эксперт «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин полагает, что в случае секторальных санкций или мер, направленных против госдолга РФ, нацвалюта может перейти рубеж 80 рублей за доллар.
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