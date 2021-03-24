Из-за американских санкций российскому рублю грозит обвал

24.03.2021, Москва, Олег Кравцов

Антироссийские санкции со стороны государственных институтов США способны нанести серьезный по российской валюте.

Такое мнение, передает корреспондент «ПолитНавигатора», высказывают профильные эксперты, опрошенные «Известиями».

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Так, по словам заместителя руководителя ИАЦ «Альпари» Натальи Мильчаковой, основными рисками для российской валюты остаются возможные санкции со стороны США, обвалы валют в развивающихся странах, политические кризисы, например обострение ситуации в какой-либо из стран ЕАЭС или постсоветского пространства, а также возможное падение цен на нефть ниже 55–60 долларов за баррель.

Она также говорит, что рынки с тревогой ожидают выступления 23 марта глав американских ФРС и минфина, поскольку есть опасения, что в США может возобновиться цикл повышения процентных ставок, которое сделает непривлекательными активы развивающихся стран и даже может дать начало новому мировому экономическому кризису, как шесть лет назад.

В свою очередь Ярослав Кабаков из «Финама» прогнозирует, что исходя из текущих предпосылок, динамка курса рубля останется в диапазоне 73–76 за один доллар. Он также добавил: если ожидаемые санкции США будут носить секторальный характер, а мировая экономика столкнется с угрозой третьей волны пандемии, рубль вполне может показать ослабление к уровням ноября 2020 года – 80,7 за доллар.

При этом эксперт «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин полагает, что в случае секторальных санкций или мер, направленных против госдолга РФ, нацвалюта может перейти рубеж 80 рублей за доллар.