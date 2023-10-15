Израиль ничего не изменит: США завалят Украину оружием – эксперт

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Не стоит надеяться на то, что США совсем переключатся на события в Израиле и прекратят вооружение бандеровцев – у НАТО хватит запасов на обе войны.

Об этом в эфире информационного агентства БелТА заявил эксперт Института стран СНГ Игорь Шишкин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Полагаю, радужные надежды некоторых наших деятелей на то, что киевский режим сразу же перейдёт на второй-третий план, что его спишут, что «Боливар не вынесет двоих», что США не смогут поддерживать и Израиль, и киевский режим – это не более, чем радужные надежды. Американцы ясно и чётко неоднократно говорили, что они будут поддерживать и тех, и других. Но почему-то у нас делают вид, что американцы или не обращают внимания, или врут. Ага, врут. Киевский режим стратегически выгоден. Гибридная война против России стратегически выгодна, поддержка Израиля и всей этой трагедии – тоже стратегически выгодна США. И это не будет мешать США поддерживать и тех, и других», – уверен Шишкин.

Он подчеркнул, что и оружия у НАТО хватит, потому то у израильской и украинской армий – разные потребности.

«Говорят, что даже если есть желание, то не хватит ресурсов и снарядов. Приведу один простой пример. Киевскому режиму, в первую очередь, из боеприпасов необходимы 155-мм снаряды, артиллерия. Чем сейчас утюжат Сектор Газа – свободно падающими бомбами, которых в США тьма тьмущая», – аргументирует эксперт.