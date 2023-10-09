Израиль сыграл фатальную роль для бандеровцев – политолог

Владимир Гладков .  
09.10.2023 18:58
  (Мск) , Москва
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Ближний Восток, Война, Вооруженные силы, Дзен, Израиль, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина


США готовы воевать до последнего украинца, но нигде не было сказано, что американцы – так же относятся к евреям.

Об этом в эфире News Front заявил политолог Владимир Карасёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

США готовы воевать до последнего украинца, но нигде не было сказано, что американцы –...

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«Не будет такое пристальное внимание теперь к Зеленскому, к Украине, поскольку всё-таки Израиль для США, для блока НАТО – это более нужный народ, чем украинцы. Израильтянам не будет говорить Байден: вы должны бороться с палестинцами до последнего еврея. Такого не будет. Вот, до последнего украинца – да, это уже было сказано, до последнего еврея – нет.

Мы наблюдаем, что та помощь, которая предназначалась режиму Зеленского, которая уже находилась в Польше, сейчас её просто остановили, развернули, и она будет направлена – оружие, бронетехника, это всё будет направлено в Израиль. Байден уже отправил туда свою небольшую бронегруппу во главе с авианосцем «Форд», – отметил эксперт.

Он выразил уверенность, что в сложившейся ситуации Вашингтону уже не до Украины.

«Конечно же, это очень сильно беспокоит друзей Байдена в Киеве, в первую очередь, Зеленского. Потому что, если прекратится вся эта масштабная помощь наёмниками, оружием, деньгами, снарядами режиму бандеровцев на Украине, то украинская армия рассыпется буквально в считанные дни. И уже придётся подписывать капитуляцию – туда, ближе к границе с Польшей.

Я вижу эту ситуацию так. Поэтому то, что сейчас происходит в Палестине и Израиле, я думаю, это сыграет фатальную роль для режима бандеровцев именно сейчас. Украина уйдёт на второй план», – сказал Карасёв.

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