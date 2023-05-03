Известный российский писатель ностальгирует по брежневскому застою

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В Советском Союзе люди были более душевнее и отзывчивее, чем в современной России.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Московскому комсомольцу» заявил известный советский и российский сценарист, автор сценария 40 кинокомедий Аркадий Инин.

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Издание напомнило, что он называл себя «совком», отнюдь не считая это слово обидным, и поинтересовалось, какой отрезок советской эпохи он хотел бы вернуть.

«Брежневский застой. Это, на мой взгляд, было лучшее время нашей страны. Почему я так считаю? Например, не было никаких проблем с тем, чтобы оставить ребенка на целый день во дворе. Никто не боялся — с утра до ночи дети бегали. В плане личной безопасности человек чувствовал себя уверенно. Никто не говорит, что не было бандитов — но организованной преступности не было! И, главное, не было социального неравенства — были богатые, были бедные, но такого дикого расслоения, как сейчас, очевидно несправедливого, народ не видел. Люди видели роскошный дом и знали, что его построил ученый, который придумал лекарство от пневмонии. А сегодня знаем, что вот это построил просто жулик, у которого сеть пивных ларьков. Или что владеет домом, простите, идиотка — или нет, умница блогерша, которая миллиардами ворочает», – сказал Инин.

При этом он говорит, что в СССР «многое было плохо».

«Железный занавес», невозможность свободно ездить за границу, единая руководящая роль КПСС, власть чекистов, отслеживавших очень многих. Но люди были душевные, отзывчивые. Да, жили небогато, но нормально, спокойно», – отметил сценарист.

Кроме того, у него спросили, как он оценивает попытки ГКЧП предотвратить развал страны в 1991-м.

«В дни ГКЧП я не был на баррикадах — находился в Югославии на кинофестивале. Но сразу понял, что это пустой номер, когда из гостиницы в Баня-Луке позвонил в Москву. Снял трубку и сразу дозвонился! Настоящие революционеры, вы понимаете, первым делом должны брать почту и телеграф», – резюмировал Инин.

Стоит заметить, что в 2014-м он публично поддержал воссоединение Крыма с Россией, выступал в поддержку ЛДНР.