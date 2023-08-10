«Лизнул так лизнул: русскоязычный спортсмен объявил, что за румынским будущее

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Известный молдавский спортсмен, клипмейкер и интернет-менеджер Дмитрий Волошин, уроженец Белгород-Днестровского Одесской области объявил о своем желании овладеть румынским языком за 30 лет жизни в Молдове.

Об этом он написал в соцсети.

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«Я окружил себя русскоязычнми друзьями, коллегами, потребляя огромное количество русского контента из телека и интернета. Ведь ни для кого не секрет, что в Молдове русский знают почти все. А раз нет необходимости, то мозг не понимает, зачем ему так напрягаться», – пишет Волошин.

По его словам, ситуация изменилась в последние годы.

«Я с каждым днем все лучше понимаю, что румынский мне НУЖЕН. Нужен как базовый навык. Я понимаю, что румынский надо учить, начинать на нем говорить и писать», – считает спортсмен.

Он считает, что у этой перемены есть простая причина.

«Война. Агрессия России против Украины сделала очень много для развития румынского языка. И дело тут совершенно не в отторжении всего русского, и языка, и культуры, которым у нас некоторые любят увлекаться. Русская культура всегда будет частью моей личной культуры, и это уже никогда не изменится. Дело в том, что война убила привлекательность русского языка. Он, к сожалению, сейчас не ассоциируется с культурой, прогрессом, другими хорошими вещами. И многие люди теперь отказываются от него, не желая ассоциировать себя с режимом», – утверждает Волошин.

Он добавляет:

«Румынский язык в Молдове – это язык будущего. Это важный навык, который надо освоить сейчас, если хочешь быть конкурентным в нашей стране. И я теперь это отчетливо осознаю».

Многие комментаторы откровенно не в восторге от поста Волошина.

«Вот уж лизнул так лизнул…» – пишет в комментарии журналист Илья Киселёв.

Известный интернет-блоггер Роза Трандафировна Акакиева высказывается еще более резко:

«Я, например, по вашей логике, не должна учить румынский, потому что он у меня ассоциируется с Майей Санду и её тупой бездарной предательской политикой, направленной против Молдовы».

Дмитрий Волошин, являющийся заслуженным спортсменом и обладателем титула IronMan на марафоне по триатлону в Цюрихе, ряд достижений совершил в России: в 2014 году он пробежал марафон по льду Байкала, а в 2019 году установил рекорд, пробежав ультрамарафонскую дистанцию 50 км при −60 °C в Оймяконском улусе Якутии.