К чему готовятся медики Минобороны? Эпидемии как причина гибели и зарождения цивилизаций

05.06.2020, Москва, Максим Карпенко

Пандемия коронавируса, сковавшая мир в последние месяцы, вряд ли будет последней глобальной инфекционной вспышкой, о чем свидетельствует история человечества, на протяжении которой массовые заболевания уносили жизни людей.

Поэтому построенные силами Минобороны 16 современных медицинских многофункциональных комплексов в разных регионах России еще пригодятся стране. Тем более, что они могут быть оперативно перепрофилированы под те или иные нужды медиков.

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Вообще же, события зимы-весны 2020 года наглядно показали, насколько уязвимы государства перед неизвестными ранее инфекциями. Все это заставило взглянуть в прошлое. История знает немало примеров, когда эпидемии захватывали страны и даже целые континенты, унося с собой тысячи, а порой и миллионы жизней.

Ни одна армия не может похвастаться теми темпами передвижения по миру, которые происходят во время распространения инфекции. Изучение опыта прошлого дает возможность узнать, как в то или иное время люди боролись с болезнями.

Так, в своем докладе «Эпидемии и борьба с ними, как причина гибели и зарождения цивилизаций» начальник 3 ЦВКГ им. Вишневского Минобороны РФ доктор медицинских наук Александр Есипов отмечает, что одни из первых упоминаний о неизвестной болезни, унесшей жизни многих людей, появились примерно пять тысяч лет назад.

Тогда стремительное распространение инфекции поразило северо-восток Китая. В археологическом комплексе «Хамин Манга» обнаружены дома, заполненные скелетами людей разных возрастов.

Признаки поражения туберкулезом и проказой обнаружены у древнеегипетских мумий, возраст которых датируется от 3 до 2 тысяч лет до нашей эры.

Более подробно эпидемии стали описываться с появлением письменности в Месопотамии, Древнем Египте, Иудее, Индии, а также в материалах древнегреческих ученых. Массовые заболевания затрагивали не только страны, которые в то время можно было отнести к «третьему миру», но и довольно развитые государства.

«Древний Рим был процветающим государством, чье влияние и экономическая мощь постоянно расширялись. Но в 165 году в римских легионах, во время ведения боевых действий против парфянского царя Вологеза IV в Месопотамии, возникла эпидемия чумы, вошедшая в историю, как чума Антонина, которая послужила главной причиной падения Римской Империи, а также изменения хода всей мировой истории. Эту чуму называют ещё чумой Галена, который оставил о ней подробные записи. Эпидемия закончилась в 180 году, и к этому времени погибли до 30% населения страны и значительная часть армии. В самом Риме погибало до 2000 человек в день. В целом, по империи общее количество жертв составило до 5 миллионов человек», – пишет заслуженный врач Есипов.

Массовые заболевания не щадили ни правителей, ни военачальников. Так, в 480 году до нашей эры эпидемия оспы, которая возникла в элитных частях персидской армии, унесла жизнь царя Ксеркса, в V веке до нашей эры погиб главнокомандующий Афинской армии Перикл, непосредственной причиной гибели римского императора Луция Вера в 169 году и его соправителя императора-философа Марка Аврелия Антонина стала чума.

В 1353 году в Московском кремле от чумы погибли глава Церкви митрополит Феогност, вся семья Великого князя, а 27 апреля 1353 года, в возрасте 36 лет, от чумы умер и сам Великий князь Симеон. Государственная власть перешла в руки его брата Ивана, который умер от чумы в 13 ноября 1359 года в возрасте 33 лет.

Чаще всего от эпидемий страдали наиболее цивилизованные и густонаселённые территории, которые несли колоссальные экономические потери – торговые пути разрушались, купцы боялись снаряжать караваны, товары дорожали, поставки продовольствия сокращались. Мегаполисы того времени стояли на грани голода, бунтов и полного распада системы управления.

В 1338-1353 годах чума уничтожила от 60 до 200 миллионов человек в Европе, что составило от 30 до 60% населения Европы. Это была самая значительная по масштабам жертв эпидемия. Отдельные города и территории вымирали полностью.

В своем материале Есипов отмечает, что значительные бедствия планетарного масштаба, вызванные небольшой бактерией, привели к прекращению периода Средневековья и последующему расцвету науки, торговли и медицины. Завершение пандемии чумы ознаменовалось началом эпохи Возрождения.

В новейшей истории наиболее известной является пандемия гриппа 1918-1919 годов – так называемая «испанка», унесшая жизни до 100 миллионов человек или 5% населения Земли. Переболели же «испанкой» около 30% населения планеты.

За все время наблюдения за эпидемиями ученые мира пришли к выводу, что одним из самых действенных способов борьбы с недугом является ограничение социальной активности – так называемый карантин.

«Уже в самом раннем историческом периоде широко была распространена изоляция населения по домам и запрет на проведение массовых мероприятий, а также другие карантинные мероприятия. Нарушения пресекались чрезвычайно жестко. В случае эпидемий немедленно вводился запрет на перемещения. Запрещалось выходить даже из дома, если там находился больной «моровой болезнью» человек… В Российской империи более позднего периода, в случае возникновения эпидемий немедленно предпринимались самые решительные противоэпидемические и карантинные меры. Руководили проведением противоэпидемических мероприятий лично губернаторы», – пишет Александр Есипов.

Также наряду с карантинными мероприятиями справиться с эпидемиями помогла вакцинация. Первые прививки были проведены в Персии врачом Аз-Рази, жившим во второй половине IX — первой половине X века. Солдат и моряков с 1800 года стали прививать в обязательном порядке, а первой страной, где прививка была обязательной для всего населения в 1807 году стала Бавария. Эффективность лечения инфекционных болезней радикально изменило изобретение антибиотиков. Их применение позволило снизить смертность от чумы с 90-95% до 5-10%

Есипов отмечает, что сегодня опасность появления новых, угрожающих человечеству инфекций никуда не исчезла: «Вероятно, перспективным направлением лечения инфекционных болезней в дальнейшем будут являться технологии, связанные с генной инженерией, созданием искусственных микроорганизмов и вирусов, обладающих антагонизмом к болезнетворным агентам. Но, может быть, с биологической точки зрения, эпидемии и инфекции являются базовым процессом эволюции и изменения видов. Тогда, в недалеком будущем, мы можем ожидать новых, более опасных эпидемий и пандемий, которые неизбежно изменят наш образ жизни и весь ход цивилизации».

Как сегодня своевременно реагировать на угрозы современным государствам? Они должны располагать действенной мобильной, гибкой системой раннего обнаружения и идентификации возбудителя инфекционного заболевания, технологиями быстрого эффективного ответа.

«Эпидемиологические угрозы, безусловно, являются актуальными для человечества. Поэтому развитие наук в области эпидемиологии, а также инфекционных заболеваний, как и создание необходимой мобилизационной инфраструктуры, способной быстро быть приведенной в высшую готовность, в интересах не просто отдельных наций и государств, а в интересах всего человечества», – считает председатель консультационного совета Центра развития здравоохранения Московской школы управления Сколково Юрий Крестинский.

По мнению эксперта, значимую роль в этом играют военные медики, которые часто оказываются на передовой борьбы с инфекциями, как это показал недавний опыт работы в Италии и Сербии.

При этом, Крестинский отмечает, что военную медицину нельзя разграничивать с гражданской:

«Я не разделяю в данном случае военных или не военных эпидемиологов с точки зрения их научной или медицинской ценности. Военный или мобилизационный подход может быть ценным именно с точки зрения возможности быстрого реагирования в ситуации массового эпидемического поражения, что и было причиной создания соответствующей группировки в составе Вооруженных Сил еще царской армии, а потом и СССР.

Да, военные способны просто быстро и организованно провести необходимые противоэпидемические мероприятия, но при этом я бы не выделял именно военные структуры во что-то отдельное с каким-то отдельным научным потенциалом. Их потенциал базируется на возможности быстрого реагирования, высокой дисциплины и высокой готовности».