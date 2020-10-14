К встрече готовы: Россия усиливает охрану Крыма на случай новых провокаций ВМСУ

14.10.2020, Севастополь, Максим Карпенко

Крымские пограничники получили новый сторожевой корабль «Балаклава», который будет охранять госграницу у берегов полуострова, в том числе и в Керченском проливе, где возможны новые провокации украинского флота, особенно в свете усиления контактов с английской стороной.

Корабль «Балаклава» построен на Ярославском судоремонтном заводе и спущен на воду в июле 2018-го года. После этого его отбуксировали в Севастополь, где на заводе «Персей» проходил достройку и государственные испытания. Сегодня на корабле был поднят флаг, его передали Крымскому управлению Погранслужбы ФСБ РФ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам сенатора Совета Федерации от Севастополя Екатерины Алтабаевой, «Балаклава» усилит оборону крымских рубежей – в частности, для того, чтобы исключить повторных попыток Украины прорыва границы, как это было осенью 2018-го года.

Напомним, тогда крымские пограничники на сторожевом корабле решили осуществить навал на украинский буксир «Яны Капу».

«Учитывая те инсинуации, которые в своих заявлениях допускает как президент Украины, так и члены правительства, политики, общественные деятели, мы не можем исключать провокаций со стороны Украины. В том числе, и в водах, которые являются пограничными или территорией Российской Федерации. Поэтому естественно, что всякое усиление наших пограничных служб на юго-западной границе Российской Федерации – это очень важно и необходимо», – заявила Алтабаева «ПолитНавигатору».

Крымские политолог Сергей Киселев тоже позитивно оценил обновление пограничного флота, но усомнился в том, что Украина решится на повторную провокацию в Керченском проливе.

«Пока я не вижу каких-либо объективных причин для повторения подобной провокации. Она же совершенно понятно, для чего осуществлялась – для поддержки рейтинга Порошенко в условиях объективной угрозы потери им кресла президента – ни для чего другого эта провокация не совершалась. Сегодня пока таких предпосылок нет. Но то, что конфликт будет разжигаться – конфликты по периферии России разгораются с пугающей регулярностью, – это совершенно ясно, поэтому России надо принимать меры», – заявил Киселев.