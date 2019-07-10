К Зеленскому обратился маньяк, находящийся в розыске

10.07.2019, Донецк, Валентин Филиппов

Республики Донбасса по-прежнему придерживаются запрета на ведение огня в ответ на украинские провокации. По-видимому, причиной является надежда на изменение ситуации в Киеве после выборов в Верховную Раду, когда Владимир Зеленский получит свою фракцию, сформирует исполнительную власть и, теоретически, больше не будет нуждаться в заигрывании с нацистами. Однако безнаказанность только раззадоривает украинских боевиков на линии фронта, которые ведут пальбу по жилым домам, ежедневно калеча мирное население. Об этом обозревателю «ПолитНавигатора» Валентину Филиппову рассказал экс-министр обороны ДНР Игорь Хакимзянов.

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Валентин Филиппов: Я приветствую первого министра обороны ДНР Игоря Хакимзянова. Украинские спецслужбы выкрали с Донбасса полковника Цемаха, которого теперь попытаются судить за малайзийский «Боинг».

Игорь Хакимзянов: Да, я читал. Ещё же объявили в розыск Стрелка и ряд ребят ещё. Это всё бред.

Валентин Филиппов: А как так получается, что мы по доброй воле передаём Украине четверых пленных, и сразу после этого они у нас воруют нашего офицера-пенсионера?

Игорь Хакимзянов: Так вообще жизнь в ДНР – странная штука. Она полна загадок и противоречий. Здесь сложно что-то сказать. Могу привести ряд примеров, когда официальные лица, уполномоченные, получившие мандат на правление здесь на территории ЛДНР, ведут себя как-то проукраински. Они имеют экономические интересы в России, но политически тяготеют к Украине. Хотя население, всё-таки, не поддерживает такую инициативу.

Но кто спрашивает у людей?

Валентин Филиппов: Рассуждения о новом «окне возможностей» после прихода к власти Зеленского на практике обернулись увеличением количества обстрелов.

Игорь Хакимзянов: Обстрелы проходят регулярно. Мои друзья и товарищи, которые остались на фронте, рассказывают самые различные истории. Вплоть до таких абсурдных ситуаций, что украинская «бэха» на линии соприкосновения стоит в шестидесяти метрах. 60 метров!

Валентин Филиппов: А спалить её нельзя?

Игорь Хакимзянов: Нельзя! Укропы пришли, постреляли, ушли. Я задаю пацану вопрос, говорю: «Ваня, а чего вы не отожмёте? 60 метров, два человека выбрались, взяли. Выгнали её оттуда. Себе бы забрали. Отжали бы по тихому, пока никто не знает». – «Та ты чё?» – говорит – «У нас офицерский состав в курсе всей ситуации, нам хана будет».

И вот они поприехали, постреляли, БК с собой принесли на бэху. Абсурдная ситуация.

Пока эта бэха не является костью в горле, от её стрельбы жертв нет. Но ситуация может измениться.

После обстрелов, которые происходят, очень много гражданских гибнет. Вот недавно на Петровке многоквартирный дом очень серьёзно обстреляли. Было повреждено порядка двух-трёх квартир. И что? Там два человека всего получили лёгкие ранения? Данные о всех пострадавших не сообщаются.

Валентин Филиппов: Возможно, расчет на то, что ОБСЕ увидит, скажет: «Украина обстреливает, а в ДНР ведут себя миролюбиво. Украина – агрессор».

Игорь Хакимзянов: Если бы хотя бы одного из высокопоставленных чиновников поселить на окраине, хотя я не желаю никому такого, и чтоб он на своей шкуре испытал всё горе и напасти, которые переживает обыкновенный житель ДНР, я думаю, ситуация бы начала меняться. У кого-то начал бы грубый голос прорезаться.

Но так как люди проживают где-то в середине города Донецка, куда ничего не долетает, не доходит, только звук слышится, и спокойно себя чувствуют, конечно, им интересы людей чужды. И то, что перед ними ставятся задачи, что «Украина должна быть миролюбивой, вот сейчас, накануне выборов в Верховную Раду на Украине, Зеленский новый президент, и может с ним получится договориться, и мы решим проблему мирным путём» – это бред.

Это бред.

Честно тебе скажу. Положа руку на сердце. Такого мирного решения конфликта нет. Потому, что укропы находятся на нашей территории. Единственное мирное решение конфликта – это укропы уходят с нашей территории, с административных границ Донецкой и Луганской области. Они оставляют эту территорию. Пускай не разминируют, пускай нихера не делают. Пускай валят нахрен. По мирному, спокойно, взяли и свалили.

И всё.

Валентин Филиппов: Сейчас массово люди подают документы на получение гражданства Российской Федерации. И при этом мы наблюдаем флешмоб по обращению к Зеленскому. «Зеленский, дай нам автономию». Как соотносятся эти два флешмоба? По получению российских паспортов массово и флешмоб «Зеленский-Зеленский»? Какой Зеленский, если мы – граждане России? Давайте тогда к Путину флешмоб делать.

Игорь Хакимзянов: Цитата из кинофильма «Мимино»: «Я тебе один умный вещь скажу, только не обижайся»… Так вот, ситуация следующая, касаемо паспортов. Наблюдается определённая массовость. На территории Российской Федерации каким-то образом проработали механизм выдачи паспортов. Но с нашей стороны не проработано нихрена, от слова «совсем».

Проблема в том, что не хватает сотрудников. У нас в исполкомах сидит куча жопатёров, которые сидят и протирают жопы, которые любят переваливать работу со своих плеч, на плечи других, бюджетников, допустим. Вот честно, у меня даже маты лезут.

Вот возьмите в помощь исполкомовских работников тем же самым миграционщикам. Или работников ЗАГСа, МинЮста. Выделите людей. У вас сидят чинуши… Но это никому не надо. Предпочитают отсиживаться в тенёчке, отдыхать. А в итоге мы имеем колоссальные очереди.

Хорошо, сделали электронную очередь, молодцы. Но её нужно открывать не в одном пункте, как у нас, а в нескольких. Соединять их единой сетью. А у нас, представь, Главпочтамт, там миллион людей стоит. Главпочтамт – и от него очередь, как во времена искусственного дефицита в московском ЦУМе.

Валентин Филиппов: А на флешмоб к Зеленскому – большая очередь? Там надо записываться заранее, чтобы обратиться к президенту Украины?

Игорь Хакимзянов: Ты будешь удивлён, я заходил на сайт, там уже около полумиллиона. По этому поводу я уже своё мнение высказывал. Я обратил внимание на сам сайт. «Зеленский, признай выбор», что-то такое. Это абсолютная «липа». Начали люди неравнодушные проверять, оказалось, что там половина, даже больше, это люди из России. Фото людей из России, к которым прикреплены имена наших, якобы, местных жителей, и подписаны города ЛДНР. Это унизительно.

Валентин Филиппов: То есть, ты хочешь сказать, что это из России сайт делается?

Игорь Хакимзянов: Нет. Это программа, которая берёт фото людей из России…. И вот в комментариях был один товарищ, который там нашёл маньяка. Маньяка, который находится в розыске. Ты понимаешь?

Валентин Филиппов: Ну, смотри, к Зеленскому обращаются маньяки.

Игорь Хакимзянов: Да. Маньяки обращаются. Так вот, касаемо данного флешмоба. Касаемо видеообращений. Мне люди звонили, работники школы. Им в обязательном порядке пришло распоряжение выделить несколько человек на запись видеообращения к Зеленскому. В приказном порядке. Я сказал – отказывайтесь. Вам никто ничего не сделает. Пускай только попробуют сделать что-нибудь…

Валентин Филиппов: На главу ЛНР Пасечника, который тоже обратился к Зеленскому, буквально сразу же уголовное дело на Украине завели.

Игорь Хакимзянов: Да, хрен с ней, с той Украиной. Они меня тоже уже осудили на 15 лет. Заочно. И арестовали. И что теперь? Видал я их, знаешь где? Вопрос не в этом. Вопрос в том, что всё это происходит с разрешения, либо пассивного, либо активного, действующей власти. Значит это выгодно кому-то. Поэтому здесь надо противостоять в информационном поле. Жёстко. И мы, кстати, этим вопросом сейчас занимаемся. Мы готовимся провести обратный флешмоб. «Донбасс – это Россия».

Валентин Филиппов: А что, нельзя считать подобным флешмобом получение паспортов Российской Федерации?

Игорь Хакимзянов: Ну, скажем так, паспорта реально получают. И факт налицо, это определённый механизм и метод воздействия на Зеленского, на Украину, потому, что, согласно Конституции Российской Федерации, Российская Федерация обязана защищать своих граждан на территории любого государства. И если даже после этого Российская Федерация ничего не сделает, никак не отреагирует, тогда будет сложно что-либо говорить…