Как «пилят» деньги, выделяемые Россией на восстановление Крыма после Украины

04.03.2019, Севастополь, Максим Карпенко

Строители «отмыли» почти полмиллиона рублей бюджетных средств на ремонте дома культуры в селе Орлиное Балаклавского района Севастополя. Об этом сообщает прокуратура города, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По данным надзорного ведомства, ООО «Протон плюс» заключило договор на капитальный ремонт здания, но руководство предприятия, подделав документы и акты о проделанных работах, на деле не выполнило свои обязательства.

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«Установлено, что государственным казенным учреждением в октябре-ноябре 2016 года с коммерческой организацией ООО «Протон плюс» заключены контракты о выполнении работ по капитальному ремонту крыльца, внутренних помещений, окон и дверей, отопления здания культуры, расположенного в селе Орлиное. Однако в декабре 2016 года должностные лица предприятия-подрядчика подделали официальные документы о выполнении работ по капитальному ремонту здания», – говорится в сообщении.

Следствием была доказана вина директора строительной фирмы, его осудили на три года условного срока и постановили вернуть полученные более 400 тысяч рублей за «липовый» ремонт.

Ранее «Севастопольская газета» писала, что директор «Орлиновского центра культуры и отдыха» подписала явку с повинной, где созналась, что завизировала представленные подрядчиком заведомо подложные справки о стоимости выполненных работ, акты выполненных работ, а также счета на оплату. Она также написала заявление на гендиректора фирмы-подрядчика. За это суд смягчил ей наказание и, обвинив в превышении полномочий, арестовал на восемь месяцев с испытательным сроком в полгода.