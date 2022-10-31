Как Россия восстанавливает Мариуполь и освобождённый юг ДНР

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Таможня на бывшей границе России с ДНР упразднена, но на контрольно-пропускном пункте «Новоазовск» по-прежнему очереди фур. Грузовики везут материалы для восстановления освобожденных южных территорий республики – Новоазовска и Мариуполя. Машины нужно проверять, чтобы не допустить провоза взрывчатки и диверсантов. Фуры обыскивают металлоискателями и специально обученными собаками.

Как проходит процесс восстановления, «ПолитНавигатору» рассказал глава администрации Новоазовского района Олег Моргун.

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«ПолитНавигатор»: Как идёт процесс восстановления?

Олег Моргун: В освобождённых населённых пунктах была повреждена инфраструктура. Украинские военнослужащие, отступая, взрывали всё за собой. Повреждён многоквартирный жилой фонд, тепловые сети, электросети, трансформаторные подстанции. У нас около трёх тысяч частных домов только повреждено. Школы, садики, больницы. И в течении восьми лет наши сёла, находившиеся на линии соприкосновения, подвергались обстрелам. Поэтому крайне необходима была помощь.

В июле было подписано соглашение о сотрудничестве с Московской областью. И слова с делом не разошлись. Сразу было утверждено 47 объектов для восстановления – это три школы, больница, детский сад, потом добавилась ещё одна школа. Линий электропередач было пять, стало десять. Дорог было меньше, стало больше.

Сейчас у нас 70 объектов для восстановления. На 51 объект подрядные организации Московской области уже зашли. На 15-ти объектах работы выполнены. Девять линий электропередач, три котельные новые, по водоснабжению три башни новых поставили. Дороги практически сделаны, осталось разметку добавить и знаки. Всего у нас 16 дорог. И десятки километров ЛЭП – их восстановили белгородцы по заказу Московской области. Делаются мосты – все шесть мостов начали делать одновременно. Понятно, что были взорваны. Два моста планируется в этом году завершить. Заасфальтируем, если позволят погодные условия. А четыре моста к концу следующего года. Многоквартирных три дома в Талаковке были повреждены, три дома в Сопино. Уже к первому ноября будут ремонтные работы завершены. Школа у нас делается в населённом пункте Старый Крым.

«ПН»: Как вы оцениваете качество строительных работ и привезённых материалов?

Олег Моргун: Ремонт везде делают капитально, всё новое. Даже провода вырывают, оставляют только стены и всё делают заново. Подрядчики приобретают даже мебель. Всё делается согласно срокам, несмотря на то, что наше «горлышко», пункт пропускной «Новоазовск», не позволяет оперативнее действовать, оперативно завозить материалы. Тем не менее, подрядные организации сутками стоят в очередях, везут и делают красоту.

«П.Н»: На границе очереди, и много материалов везут, в том числе в Мариуполь? Приходится долго стоять, потому что детально всех проверяют, чтобы не было диверсантов?

Олег Моргун: Да, войну никто не отменят. Идут активные военные действия, и могут появиться диверсионные группы. На границе необходимо проводить паспортный контроль, досмотр транспортных средств. А Мариуполь очень сильно разрушен, повреждён. Основная масса туда, и в Волноваху все едут. Все хотят привезти технику, строительные материалы. Понятно, КПП перегружено, и мы там дополнительно дорогу сделали параллельно. Но, тем не менее, мы знаем, что взорван был Крымский мост диверсантами, поэтому это тоже дало определённую загрузку на логистику. Всё это через наш пункт пропуска и создаёт очереди.

«П.Н»: Как сейчас в Новоазовском районе обстоит ситуация с тепло-, газо-, водо- и электроснабжением?

Олег Моргун: Сейчас московские тепловики, газовики и местные сделали всё возможное, и наши жители в тепле. Три котельные у нас новые переносные – в Саханке, Безымянном и Седово. 21 объект водоснабжения восстанавливается и строится – новые скважины, трубопроводы. Часть объектов сдадут в эксплуатацию в этом году, часть в следующем.

В самом Мариуполе также продолжаются восстановительные работы, а также строительство новых кварталов.

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«Трудно переоценить ту помощь, которую оказывает Россия в восстановлении населённого пункта. В городе работает порядка 15 тысяч строителей из разных регионов Российской Федерации. По строительным площадкам можно изучать географию России. Каждый регион вносит свою лепту не только в восстановление города Мариуполя, но и всего региона» – прокомментировали в пресс-службе мэрии.

«ПолитНавигатору» удалось пообщаться с директором одной из российских подрядных организаций, занимающихся восстановлением Мариуполя, Кириллом Свиридовым (Санкт-Петербург). По его словам, две трети строителей – местные жители.

Местных очень много мы привлекаем ребят для выполнения работ. Потому что градообразующие предприятия все разрушены и на сегодняшний день не функционируют. Если в процентном соотношении взять, 30% на 70% с преобладанием местных жителей выполняется.

«П.Н»: Сколько объектов обычно берёт на себя подрядная организация?

У нас как у компании на сегодняшний день находится четыре общежития в работе для маневренного фонда, сквер у драмтеатра, дворец спорта на 470 мест и парк 50-летия Победы.

«П.Н»: Мы находимся с вами у одного из таких общежитий. Расскажите о нём.

Это общежитие музыкального училища. Мы его переоборудовали под общежитие для маневренного фонда, в помощь тем, кто лишился жилья. Что касаемо здания изначально, в нём было порядка пяти прилётов. Работы проводились по восстановлению от этих прилётов, то есть, это ограждающие конструкции, мелкоэлементные конструкции – кирпичная укладка. На сегодняшний день работы уже на стадии завершения.