«Как в Ливане вместе с семьями». Арестович поделился планами по зачистке ЛДНР

23.11.2020, Киев, Вадим Москаленко

Было бы большой удачей принять Верховной радой закон о коллаборантах до того, как на неподконтрольной Киеву территории Донбасса пройдут местные выборы по украинскому законодательству.

Об этом в эфире «Громадского» заявил недавно назначенный на пост спикера украинской делегации в ТКГ блогер-пропагандист Алексей Арестович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Представим себе, что они (ЛДНР – ред.) скажут: окей, хорошо, нам подходит 31 марта 2021 года», – предположил ведущий, имея в виду дату проведения выборов, согласно «плану Кравчука».

«Очень хорошо, главным условием есть полная демилитаризация и выведение российских войск и наёмников», – сказал Арестович.

«Выводят! А всё равно те люди там не готовы к полноценному избирательному процессу, ситуация не готова», – пояснил журналист.

«Первое. Возвращаются те люди, которые выехали сюда. По разным данным, от миллиона до полутора. Это те люди, которые выехали из Донецка и Луганска на материковую часть Украины. Они же вернутся, по крайней мере, частично. То есть демографический состав изменится. Во-вторых, военные преступники, наемники и те кто, брал участие во всех этих вещах, в российской агрессии, в содействии или в проведении, они сбегут, я вам это гарантирую на 101%, большинство. Останутся конкретные диверсанты, но это проблема наших спецслужб. Они справятся, я в этом уверен.

У нас есть конкретный пример – южный Ливан, армия Израиля в 1982 году входит в Ливан, а 24 мая 2000 года она выводит войска за одну ночь. Полторы тысячи, не меньше. И одновременно прокси-силы армия Южного Ливана из ливанских христиан-маронитов, которые были, выходит с членами семей, все вышли, ни один человек не остался. Я вас уверяю, так же будет и у нас, они все выйдут», – уверял Арестович.

«И местные не выберут себе «Моторол»?» – спросил ведущий.

«А не будет «Моторол». Кого они выберут, это будет ОПЗЖ», – заверил пропагандист.

Кроме того, он заявил, что является яростным поклонником инициации закона о коллаборантах.

«Я бы, что сделал, я бы посодействовал принятию в Верховной раде закона о коллаборантах и коллаборационизме. Чтобы будущие «Моторолы» или нынешние получили определенные отметки, оценки по законам Украины, что такое коллаборация. И были ограничены в гражданских правах, а может быть и преследовались правоохранительными органами по закону», – рассказал Арестович.