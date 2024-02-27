Какой харьковский сценарий? Украина вообще не сможет наступать – Бутусов

Анатолий Лапин.  
27.02.2024 16:13
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Украина не сможет уже проводить наступление, тем более повторить харьковскую операцию, потому что Россия насытила войска личным составом и имеет преимущество в средствах поражения и разведки.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил украинский пропагандист Юрий Бутусов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина не сможет уже проводить наступление, тем более повторить харьковскую операцию, потому что Россия...

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«Сейчас уже вопрос не стоит о том, что можно наступать, когда у врага снарядов больше – да нельзя наступать, когда у врага снарядов больше, нельзя. Это невозможно, не повторятся уже никогда события харьковского наступления, когда у врага было преимущество в боеприпасах, но он все резервы перебросил на Херсон и нашим войскам удалось стремительно продвинуться на харьковском наступлении и его разгромить. Нельзя дважды повторять одну и ту же ситуацию, она не повторится.

Россия провела мобилизацию, и сейчас организовала преимущество в численности живой силы, пехоты на фронте. Это изменило абсолютно, мы не можем наступать. Не только количество снарядов диктует, враг сосредоточил намного больше живой силы, враг сосредоточил намного больше дронов. И средства войны – это не только одни снаряды», – отметил он.

«Так нельзя – мы не можем наступать даже если у противника будет в три раза больше снарядов, это неправильное планирование. Наступление требует четкого планирования по всем средствам поражения, а еще средствам разведки. Если у противника преимущество в средствах поражения и средствах разведки даже в три раза, друзья, никакое наступление невозможно», – заявил Бутусов.

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