«Какой я в ср@ку патриот?!» – фейковый кандидат не захотел говорить на украинском
В украинском областном центре Сумы появился юмористический персонаж, играющий роль кандидата в мэры Анатолия Пачучуна.
Соответствующие ролики, передает корреспондент ПолитНавигатора», пародирующие региональные новостные сюжеты, выкладываются в видеоблоге сумского стендап-комика Феликса Редьки.
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Так, в одном из последних сюжетов во время общения якобы журналистов телеканала с «кандидатом» тот пытался говорить с ними на ломаном украинском.
«Девушка, можно буду на русском, я на вот этом вообще ни бум-бум», – взмолился персонаж, после чего перешел на русский язык.
«Какой я в сраку патриот? Я с 2014 года в Партии регионов, стоял на трех антимайданах, у меня на день рождении «Любэ» выступала. О чем речь вообще», – заявил артист.
При этом он объясняет, что надел украинскую вышиванку, поскольку это может добавить пять процентов к рейтингу.
«Вы поймите, я политик, если мне скажут 30 раз в день кричать «Слава Украине», чтобы я мэром стал, так я 35 раз крикну, только считать успевайте», – сказал «кандидат».
Он уверен, что не следует завершать «АТО», поскольку теперь политик, которого «прихватила прокуратура» уже не решает проблему взятками или связями, а едет в «серую зону», дает солдатику тушенку, фотографируется, выкладывает в фейсбук, а потом выдает себя за жертву – мол, на общественного деятеля, волонтера, помогающего армии, оказывается давление
Также он поблагодарил «защитников Украины».
«Спасибо, что защищаете нашу неньку. Не было бы вас – не было бы Украины. А не было бы Украины – не было бы что пи…дить», – резюмировал Редька.
Несложно заметить, что сумкой комик, по сути, подражает артисту, играющему роль главы исполнительного комитета Уссурийска Виталия Наливкина, который в стебно-пародийных псевдоновостных сюжетах занимается решением проблем местных жителей.
Спасибо!
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