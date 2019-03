Канал Коломойского продолжает уничтожать остатки репутации Порошенко

27.03.2019, Киев, Семен Дорошенко

В программе “Украинские сенсации-2019” на канале 1+1 вышел сюжет об уголовных делах, фигурантами которых выступают президент Украины Петр Порошенко и его ближайшее окружение – Олег Гладковский, Игорь Кононенко, Юлий Грингуз и Иван Зайцев, передает корреспондент ПолитНавигатора.



Журналисты рассказали, что Британский и Кипрский суды рассматривают дела относительно Юлия Грингуза и Ивана Зайцева, сына вице-президента компании “Рошен” Сергея Зайцева.

“Руководителя компании Novans Jets Ивана Зайцева подозревают в контрабанде наркотиков, отмывании средств, мошенничестве и содействии проституции. Якобы, на элитных самолетах Challenger 300, принадлежащих Novans Jets в Британии и на Кипре, гоняли сумки с не обложенными налогами деньгами, наркотиками и возили проституток”, – сказано в сюжете.

Фигурантом другого дела является непосредственно Порошенко и люди, которых СМИ называют его “ближайшим окружением” – Олег Гладковский и Игорь Кононенко.

Журналисты отмечают, что Гладковкого и Кононенко обвиняют в “уклонении от уплаты налогов и отмывании денег через основанные структуры при содействии местных украинских банков, юридических фирм на Кипре и других”.

“В иске фигурирует фирма Hesute Ltd, зарегистрированная Гладковским еще в 2008 году. Оказывается, что через ряд фирм-прокладок они работали с российскими “Моторинвестом” (SV Motorinvest LLC) и “Технопроектом” (Technoproekt LTD). Также фигурируют фирмы, основанные Гладковским, Vehicles Distribution Holding, Camarin Limited и Autoretail Holding Ltd. Кроме того, кипрская фирма Петра Порошенко через британскую компанию Springdelete и кипрскую Chartomena работает с российским “Крохмалпродуктом” – говорится в сюжете.