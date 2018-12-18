Кандидатов в президенты Украины хотят проверять у психиатра и нарколога

18.12.2018, Киев, Семен Дорошенко

При назначении на должность государственные служащие должны проходить психиатрическую и наркологическую проверку, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом народный депутат Украины от Блока Петра Порошенко Алексей Гончаренко заявил в интервью киевскому изданию УНН.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

“Глядя на наших многих кандидатов в президенты, думаю оно бы не помешало, но все же президента у нас выбирает не психиатр и не нарколог, а граждане Украины. Поэтому, если им подходит такой кандидат, за которого они голосуют, это их выбор”, – сказал Гончаренко.

В то же время он отметил, что госслужащих, которых назначают на должность, а не выбирают граждане, нужно проверять.

“Такие проверки должны быть при назначении кого-то как чиновника, а когда люди выбирают человека, то это их выбор. Возможно, они хотят с таким психическим расстройством человека. Это же выбор граждан”, – сообщил Гончаренко.

Интересно, что сам Гончаренко скандально “прославился” множеством эпатажных выходок, заставивших многих на Украине, включая его коллег по парламенту, сомневаться в его психическом здоровье.