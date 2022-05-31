Карась: «Надо очистить планету от русских»

Новости Украины

Русские якобы живут в грязи и настоящую цивилизацию увидели лишь на Украине, куда пришли воевать.

Об этом в эфире YouTube-канала «Исландия» заявил главарь подшефной СБУ неонацистской группировки С14 Евгений Карась, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы видим, что Германия повела себя, как крысы, лжецы, и не только она. Это срывает сроки поставок. В России всё идёт по плану, они там пытаются что-то расконсервировать. В любом случае, у них этого много. Поэтому мы входим в этап, если не случится каких-то форс-мажоров, то это будет более затяжная война. Но даже, если мы победили, деоккупировали наши территории в сентябре, хотя бы вернулись на границы начала февраля. В таком случае война не закончится, пока Россия не будет демилитаризована, пока не будет декоммунизирована, пока мы не достанем из Кремля хлам ленинский, не перекрасим эти красные стены в белый или жёлто-синий цвет. Этот зиккурат будет компенсировать энергию и будет на нас идти», – сказал Карась.

Он дополнил свой рассказ своим отношением к русским, грязно оскорбив их.

«Безусловно, русскому люмпену, я смотрю иногда фотки солдат на телефонах погибших уже, те, кто не живёт в Москве, погибнуть на Украине – это для него лучший вариант финала. Тут земля чище, чем его квартира, его свинарник. Эта публика, благодаря войне с нами, прикоснулась к культуре. То есть, когда наши снаряды по ним прилетают, то они наконец видят хоть что-то высокотехнологическое придуманное нормальным человеком. Единственное, чего я не ожидал, что настолько они будут бесчеловечные. На самом деле этот маховик их военной пропаганды, то, что у них в головах, что мы слышим, не то, что они рассказывают, когда задержаны, а по радиоперехватам или когда идёт слив информации от своего населения, то они, я их не расцениваю, как людей. Я понимаю, и это без всяких шуток, что нам боженька велел убрать это какое-то недоразумение на Земле, чтобы сделать следующий шаг в эпоху без этого средневековья. Это даже не средневековье, не знаю, что это такое, если бы я был религиозным человеком, я бы верил, что это пришествие какого-то антихриста, и сейчас мы с ним воюем», – резюмировал неонацист.