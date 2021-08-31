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31.08.2021 14:56 (Мск), Киев, Максим Карпенко
 
Афганистан, Дзен, Политика, Россия, США, Украина
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Карасев: После Афганистана Россия оказалась нужна США

Новости УкраиныСША не будут усиливать поддержку Украины в контексте вывода войск из Афганистана, потому что...

США не будут усиливать поддержку Украины в контексте вывода войск из Афганистана, потому что не захотят портить отношения с Россией.

Об этом в эфире телеканала «Первый независимый» заявил политолог Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам эксперта, Россия нужна США, потому что она является важным и влиятельным игроком в Азии.

«Если сейчас в Афгане начинается новая террористическая волна, ИГИЛ начинает реинкарнацию, то я не думаю, что в интересах Америки сейчас открывать новую «холодную войну» против России, используя при этом Украину. Не думаю, потому что, наоборот, тут надо будет использовать в том числе и возможности России в Центральной Азии, в Средней Азии для того, чтобы сдержать эту новую исламскую угрозу», – сказал эксперт.

«Потому что 20 лет, еще раз говорю, начиналось это все, введение войск в Афган, в 2001 году как борьба с терроризмом – Аль-Каида, потом Исламское государство. Получается, что через 20 лет Америка и НАТО ничего не добились. Это же была миссия НАТО, оно получило дополнительную легитимацию в Афганистане. Ничего не было, поэтому придется, возможно, заново начинать», – заявил Карасев.

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