Карасев увидел шаг к примирению с Москвой
Приехавшая в Киев российская либеральная журналистка и экс-кандидат в президенты РФ Ксения Собчак может встретиться с комиком Владимиром Зеленским, заявившим о своих президентских амбициях.
Такое мнение высказал украинский политолог Вадим Карасев, слово которого приводит “Московский комсомолец”.
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Эксперт отмечает, что Собчак приехала на Украину, запросив разрешения у МИД Украины.
“Понятно, что даже если она поехала к подруге, то политический контекст все равно найдут. Но даже если кто-то согласится с ней встретиться, то надо понимать, что тот, кто сегодня говорит о нормализации отношений с Россией, автоматически становится агентом Кремля”, – сказал Карасев.
В то же время он утверждает, что на Украине Собчак воспринимается как «правильный» российский оппозиционер, представляющий новое политическое поколение.
“То есть встреча с ней может быть подана как примирение с Москвой, но не на уровне действующей власти. Среди вероятных кандидатов, с которыми она могла бы встретиться, — Владимир Зеленский. У Тимошенко прочные позиции, и ей не нужны сомнительные эксперименты, а Зеленскому, по сути, терять нечего», – говорит политолог.
Как сообщал “ПолитНавигатор”, Собчак прибыла в Киеве, где ее с ходу объявили дурой.
При этом в ЛДПР предложили президенту Украины Петру Порошенко трудоустроить либеральную российскую журналистку.
Метки: Вадим Карасев, Владимир Зеленский, Ксения Собчак
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