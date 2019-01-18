Карасев увидел шаг к примирению с Москвой

18.01.2019, Киев, Ольга Козаченко

Приехавшая в Киев российская либеральная журналистка и экс-кандидат в президенты РФ Ксения Собчак может встретиться с комиком Владимиром Зеленским, заявившим о своих президентских амбициях.

Такое мнение высказал украинский политолог Вадим Карасев, слово которого приводит “Московский комсомолец”.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Эксперт отмечает, что Собчак приехала на Украину, запросив разрешения у МИД Украины.

“Понятно, что даже если она поехала к подруге, то политический контекст все равно найдут. Но даже если кто-то согласится с ней встретиться, то надо понимать, что тот, кто сегодня говорит о нормализации отношений с Россией, автоматически становится агентом Кремля”, – сказал Карасев.

В то же время он утверждает, что на Украине Собчак воспринимается как «правильный» российский оппозиционер, представляющий новое политическое поколение.

“То есть встреча с ней может быть подана как примирение с Москвой, но не на уровне действующей власти. Среди вероятных кандидатов, с которыми она могла бы встретиться, — Владимир Зеленский. У Тимошенко прочные позиции, и ей не нужны сомнительные эксперименты, а Зеленскому, по сути, терять нечего», – говорит политолог.

Как сообщал “ПолитНавигатор”, Собчак прибыла в Киеве, где ее с ходу объявили дурой.

При этом в ЛДПР предложили президенту Украины Петру Порошенко трудоустроить либеральную российскую журналистку.