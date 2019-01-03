Карасёв: Не навязывать «мову», а таранить Москву суржиком

03.01.2019, Киев, Владимир Гладков

Гонения правящего на Украине режима на русский язык – ошибка, напротив, его надо использовать как идеологическое и геокультурное орудие Киева, с которым полчища русскоязычных «свидомых» начнут наступление на Москву.

Такое мнение в эфире телеканала «112 Украина» высказал украинский политолог Вадим Карасёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нас очень много смотрят в Российской Федерации, там есть очень много наших союзников и сочувствующих Украине. Мы должны понимать, в отличие от многих наших лингвистических активистов, а иногда – от некоторых самозваных лингвистических полицейских, что русский язык в украинском контенте или с украинским контентом – это наша мягкая геополитическая сила, от которой не надо отказываться.

Потому что не все в России любят Путина и поддерживают агрессию Путина относительно Украины», – заявил Карасёв.

«Стоит понимать, что нужно не замыкаться, не замыкать себя лингвистически, не только «Геть от Москвы!», а наоборот – «На Москву!» в идеологическом, геокультурном и политическом смысле этого слова.

Нужно не только защищаться и обороняться, нужно ещё и наступать. В данном случае речь идёт не о военном наступлении, не о горячей войне, а об идеологической, геокультурной войне», – резюмировал Вадим Карасёв.