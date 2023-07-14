Карасёв: Саммит в Вильнюсе был кульминацией, НАТО готовится замораживать конфликт

Украине придется менять цели войны и заключать новый общественный договор. Об этом в эфире видеоблога «Да это так» заявил политолог Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам эксперта, без побед на фронте, Украине нужно будет искать компромисс.

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«Если не будет реализации тех целей войны, которые ставит украинское военно-политическое руководство, а Западу надо будет решать, как дальше действовать. А, скорее всего, перед вступлением в активную фазу избирательной кампании Байдену надо будет эту историю завершить, тогда будут думать о заморозке конфликта.

Корейский сценарий, немецкий – неважно, как это будет называться. Тогда станет вопрос, а что нам делать? Если нам скажут, что не будет снарядов… Тогда что делать, если общество украинское не согласится с требованиями или рекомендациями Запада идти на заморозку конфликта?

Значит, нужен будет новый общественный договор, новый общественный мандат. Потому что понятно, радикально-патриотические слои не согласятся, им нужна война до победного конца. Но если она нереалистична, по крайней мере, в ближайшем горизонте, в ближайшей перспективе, что надо будет делать?

Новый общественный договор о войне и мире в Украине. Пересмотреть надо будет общественный договор, чем должна война закончиться, какие цели войны, на каких рубежах и с какими гарантиями безопасности, с какими уступками.

Потому что в политике, если вы не можете наступать и побеждать, вам придется уступать. Но уступить так, чтобы это было не против интересов страны, национальных интересов и так далее. Это называется компромисс, уступить в малом, чтобы выиграть в большем, не сразу, но потом», – заявил Карасев.