«Кащеева игла» всей Демпартии США находится в руках России – экс-советник Захарченко

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Если США публично не переложат ответственность за Украину на европейские плечи до января следующего года, то России выгодно затянуть конфликт.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил политтехнолог, бывший советник погибшего главы ДНР Александра Захарченко Александр Казаков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Казакова, в решающий для действующей администрации момент накануне выборов президента США российская армия может провести масштабную атаку, нанеся ВСУ крупное медийное поражение. Это якобы должно ударить и по рейтингу действующего президента Штатов Джо Байдена и обрушить позиции Демократической партии.

«Смотрите, какая получается интересная история – если США сейчас, до января не отскочат от украинского конфликта, это не значит, что они не будут деньги давать – будут. Но они публично переложат ответственность на других игроков, точнее, на Европу под управлением Лондона. Скажут: «Вот теперь они этим занимаются, а мы помогаем. Мы не главные, не мы ведем этот конфликт»… Если они публично не отскочат – и входят в предвыборную кампанию, участвуя в этом конфликте, – например, у них в январе начинаются праймериз, то есть, всё, предвыборная кампания началась, и они не ушли с этого театра именно на уровне публичной декларации, то тогда кнопка выборов американских находится в Москве. Это значит, что продолжаются боевые действия, позиционные или маневренные, – тогда, скорее всего, точно мы сохраним позиционный характер этой войны – нам это будет тогда выгодно не с военной, а с военно-политической точки зрения. А у них идет предвыборная кампания, и вот, например, прошел год, октябрь на дворе в Соединенных Штатах Америки, скоро голосование, и в этот момент российская армия наносит украинской сокрушительное поражение. Медийное, знаковое, куча вариантов: марш-бросок – и взяли город уровня Полтавы. Если мы это сделаем, тогда мы выносим ошметками Демократическую партию, семейку Байденов и всех остальных с выборов, они проигрывают их автоматически, это поражение им, политическое поражение», – заключил Казаков.