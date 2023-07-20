Каспаров: сроки «украинской победы» сдвигаются

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

«Война» Украины с Россией закончится летом следующего года полной победой Киева, то есть завоеванием Крыма.

Об этом бывший шахматист Гарри Каспаров заявил в интервью украинскому пропагандисту Дмитрию Гордону, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Потому что американцы не хотят, чтобы война кончилась быстро. Война должна кончиться к следующим президентским выборам. Это единственный способ для Байдена переизбраться. Выиграть войну надо в июне следующего года, чтоб все помнили, что Джо Байден привел Украину к победе над империей зла», – сказал Каспаров.

По его мнению, сейчас на “победу Украины” работает вся военная промышленность США и Европы, которая «вынуждена придерживаться того же календаря». Также ведется подготовка украинских пилотов для того, чтобы обеспечить Киеву преимущество в воздухе.

«К марту следующего года Украина будет иметь решающее военно-стратегическое превосходство: самолетами, танками, артиллерией. Немцы уже стали выпускать черт знает сколько снарядов. Совершенно очевидно, что за зиму сделают столько, что уже обратный пойдет отсчет. Можно предположить, что к июню-июлю война закончится», – вещал Каспаров.

Он признал, что такая политика США является аморальной, поскольку Вашингтон не волнует, сколько украинцев погибнет за время подготовки.

Бывший шахматист полагает, что на этот план могут повлиять неожиданные прорывы ВСУ и активность Трампа, потому что внутри администрации Байдена остались надежды на договоренности с Россией.