Каспаров: Война закончится поднятием флага Украины в Севастополе

Новости Украины

Бежавшие из России либералы уговорили Запад на использование оружия НАТО против Донбасса и Крыма, а также гарантировали, что возьмут в свои руки и не допустят хаоса в РФ, которая неизбежно потерпит поражение в конфликте с Украиной.

Об этом заявил бежавший за границу либерал Гарри Каспаров в ходе организованной иноагентами в Вильнюсе «II антивоенной конференции», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы хотим окончательной победы Украины в этой войне, которая закончится с поднятием украинского флага в Севастополе. Никакие другие варианты не могут и не должны рассматриваться. Потому что только с освобождением Крыма и Севастополя начнется освобождение Росси от путинского фашизма. … Когда украинские войска войдут в Крым, там будут проблемы серьезные. Путинская депортация украинцев дает все основания украинским властям проводить то же самое в отношении русского населения. А кто их будет защищать, Путин? Вот как раз здесь есть большой простор для деятельности, создаваемого нашего сообщества. В итоге мы должны распространять зону своего влияния на разные аспекты, извините, скажу: Русского мира», – с отвращением произнёс Каспаров последние два слова.

При этом он добавил, что «жизнь не закончится с освобождения Крыма и Севастополя», и Западу придётся решать, что делать с «разгромленной» Россией.

«Западные политики думают о том, что будет дальше, они обязаны об этом думать. Одна из причин, по которой сегодня они относятся благожелательно к нашей инициативе, – они понимают, что это поможет решению стратегической проблемы. Потому что хаос в России, ядерной стране, неизбежен после разгрома в Украине, он пугает западных политиков. Если вы не будете показывать альтернативу, они будут менее решительно проводить политику поддержки Украины. Вы думаете, само по себе произошло, что Запад снял эмбарго использования западного оружия в Крыму и на Донбассе? Это не фея махнула волшебной палочкой. Это долгий процесс убеждения людей в том, что это нужно, чтобы в России сменился режим, и смена этого режима не будет иметь катастрофических последствий», – вещал либерал.