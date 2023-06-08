Казачий командир на Кинбурнской косе рассказал о ситуации в устье Днепра

Уничтожение дамбы Каховской ГЭС и произошедшее после этого сильное наводнение не скажется на удержании Кинбурнской косы. Казаки из бригады «Дон», которые стоят на этом участке, были готовы к подобным сценариям и будут удерживать это важнейшее направление.

Об этом в интервью «ПолитНавигатору» рассказал замкомандира Добровольческого корпуса, в состав которого входит бригада «Дон», Николай Дьяконов.

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«ПН»: Ситуация с разрушением Каховской ГЭС – грозит ли она чем-то нашим подразделениям, стоящим на косе? Какова ситуация здесь сейчас?

Н.Д: В армии есть такое, как планирование предстоящего наступления, обороны, слабые участки. В армии такие вещи отслеживаются и заранее эти риски прорабатываются и просчитываются. Поэтому противник наносил удары по Каховской ГЭС уже достаточно давно, начиная еще с лета 22-го года. Я неоднократно переезжал через эту плотину, видел, в каком она состоянии. Как говорится, перекрестились и проехали ее быстро на скорости. Это было еще летом-осенью того года. Противник наносил достаточно интенсивно по ней удары в течение нескольких месяцев, я это все видел собственными глазами. Видел вблизи, как туда попадали ракеты, разрывы.

На сегодняшний момент враг просчитался, потому что есть запасные позиции, мы это предусмотрели, прекрасно понимаем, что в случае такого прорыва воды – нам предстоит срочно занять оборону на каком-то удалении или на какой-то высоте, мы это все заранее сделали.

То, что касается Кинбурнской косы, враг все равно продолжает движения по поводу Днепропетровской ГЭС, задвижки не закрывает, хотя уже со стороны Херсона, который ему подконтролен, тоже огромные затопления – мы это видим и знаем. Но на Кинбурнской косе на сегодняшний момент вода чуть-чуть подошла, но это ничем нам не угрожает.

«ПН»: Для чего ВСУ ударили по плотине? Увеличивается ли в связи с этим угроза форсирования Днепра украинскими войсками?

Н.Д: Угроза форсирования Днепра есть всегда. Еще раз говорю, мы всегда к этому готовы, знаем, это не будет для нас неожиданностью – взорвали ли они дамбу или нет, мы готовы встретить и дать им отпор.

«ПН»: Почему для нас важно удерживать косу?

Н.Д: Во-первых, потому что это – территория Российской Федерации. Это наша территория, и нам нужен любой клочок суши, который называется Россией. Это самый главный ответ. С точки зрения стратегии, Кинбурнская коса перекрывает вход в Днепр, контролирует определенно выходы – и Очаков, и Херсон, и Николаев. Кинбурнская коса перекрывает любые передвижения, тактические и стратегические маневры. Это стратегическое направление. Но, естественно, для противника есть еще политический аспект, о котором уже говорили – населенные пункты, находящиеся на Кинбурнской косе, – это бывшая Николаевская область.

На сегодняшний момент – Херсонская, но для противника это все равно остается Николаевской областью. Поэтому для них это важно еще с точки зрения политического ангажирования, информационного взрыва, что они якобы освободят Николаевскую область. Но они могут забыть об этом раз и навсегда.

«ПН»: В Очакове был (возможно, и остается) центр подготовки морских диверсантов ВСУ. Почему его не уничтожили в самом начале СВО? Работает ли он сейчас?

Н.Д: Если его не уничтожили, значит, задачи такой не было. Работает он сейчас или нет, я не могу сказать. Тот противник, который высаживается, к сожалению, доходит до нас уже мертвым. Допросить его не представляется никакой возможности.

«ПН»: Украина хочет расширить «зерновой коридор» за счет запуска портов Николаева. Возможно ли это?

Н.Д: Я бы не хотел отвечать на такие вопросы – это не в моем поле зрения. Этим должны заниматься политики и люди, ответственные за зерновую сделку. Это точно не мое дело, я солдат.

Будет приказ личному составу – мы будем делать то, что нам прикажут. На сегодняшний момент таких приказов не поступало. Все, что связано с зерновым коридором и зерновыми сделками – это не моя компетенция.

«ПН»: Сохранились ли планы по освобождению Херсона, Николаева, Одессы?

Н.Д: Все задачи, которые поставлены Верховным Главнокомандующим, мы выполним, поверьте. Тем более, казаки. Если чеченцы говорят, что они – пехота Путина, то я вам заявляю раз и навсегда, это будет, наверное, впервые озвучено, что мы – кавалерия Путина.