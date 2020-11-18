Казахстан идёт по пути бандеровской Украины

26.11.2020, Москва, Максим Карпенко

Казахстан не стал исключением на постсоветском пространстве – Запад через фонды, гранты и программы для студентов влияет на сознание молодежи. Предпринимаются попытки героизации коллаборационистов и замены в учебниках термина Великая Отечественная война на «Вторую мировую».

Об этом во время конференции «Фальсификация истории Второй мировой войны за рубежом», по видеосвязи из Казахстана рассказал доктор исторических наук Дмитрий Легкий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У России такое представление о Казахстане, что мы – такая далекая восточная часть планеты, что мы только на восток завязаны. Я могу сказать, что сейчас Казахстан больше нацелен на Европу, чем на восток. По крайней мере, в образовательном пространстве, историческом ракурсе Казахстан больше связан с Польшей, Чехией, Словакией. Наши студенты проходят постоянно практику, стажировки в Варшавском университете, в Лодзе. Но похвастаться, что наши студенты также активно проходят обучение на грантовой основе, я подчеркиваю, в МГУ, например, в Казанском университете, – такого факта нет. Понимаете?» – заявил Легкий.

Историк подчеркнул, что в местных учебниках постепенно сокращается объем материалов, посвященных Великой Отечественной войне, сам термин меняют на «Вторую мировую», а новые акценты делаются на депортации народов, проведенной советским руководством:

«Были попытки… термин Великая Отечественная война заменить термином Вторая мировая война. Это правда. То же самое в Туркменистане, Узбекистане. А что, у члена ЕАЭС, Армении, по-другому что ли? В Армении идет смена понятий. Не смена, а подмена понятий. И вот, в казахстанских учебниках, действительно, очень хитро это делают. Допустим, берется тема: Вторая мировая война, выделяется в одном учебнике шесть параграфов, в другом – восемь параграфов. Так вот, один параграф – начиная от Пакта Молотова-Риббентропа, 39-й год, депортация поляков, украинцев, прибалтов. Потом Великая Отечественная война, депортация немецкого населения, потом депортация кавказских народов в конце 44-го года. И последний параграф – опять депортация. Сдвоенный параграф – Великая Отечественная война, в том числе подвиги казахских воинов. 500 героев Советского Союза были из Казахской ССР. И получается, что из восьми параграфов – один параграф сдвоенный, где Великая Отечественная война, а остальные шесть параграфов – депортация, геноцид, этноцид, черная дыра какая-то. Как будто казахи не проливали кровь. Вот это фальсификация», – сообщил Лёгкий.

Он напомнил, что в распространении антисоветских мифов не стоит винить только Запад. Фальшивки активно запускались во время перестройки, а затем культивировались в России либералами в период президентства Бориса Ельцина.

«Была историография «демократическая» – 90-х годов, почему-то об этом умалчивается. Могут вспомнить, что в период перестройки Горбачев совершил ошибку, предательство даже, осуждают. А то, что при Ельцине было – это что, не предательство общего исторического прошлого? Да самое настоящее!

Слава Богу, власовцев не стали реабилитировать, как у нас были попытки, допустим, Туркестанский легион. Но у нас Туркестанский легион тоже реабилитацию не прошел», – сказал ученый.

Он призывает Россию активизировать сотрудничество с лояльными силами за рубежом. Как пример он приводит издание совместных с поляками книг. В них приводятся данные о жизни высланного в Казахскую ССР польского населения. Вопреки обвинениям в «геноциде», здесь действовали польские школы и даже храмы, рассказывается в книгах.

«Можно сотрудничать со здоровыми политическими силами. На примере Казахстана – смотрите, две книги: «Из истории депортации поляков в Казахстан». Ее в интернете нет, к сожалению. А вот такая книга: «Польские дипломаты в Казахстане 1941-1943 г.» есть в свободном доступе в интернете. Вы можете скачать эту книгу и убедиться в том, что Казахстан готов сотрудничать с поляками. В каком плане? Я им все время доказывал: «Почему вы все время: «депортация, депортация», давайте рассмотрим вот – польские дипломаты. Как в Казахстане создавалась польская армия генерала Андерса, как действовала польская делегатура. И я с польским послом издал вот такой сборник документов. И польская сторона эту книгу сейчас по всем институтам национальной памяти распространяет. Что я сделал – я по их просьбе, мы опубликовали документы НКВД, облисполкомов, и доказали, то в городе Кустанай, в Казахстане, действовали костелы, были школы, в конце концов, не только кладбища. Я нашел такую здоровую, интересную тему, не депортацию. Сколько можно: геноцид, тоталитаризм», – подчеркнул ученый.

Он полагает, что начинать работу против искажения истории Великой Отечественной нужно было гораздо раньше.

«России надо было поднимать голос – твердо, решительно, вместе с Казахстаном, со всеми странами СНГ, десять лет назад надо было сразу прервать, бойкот объявить, бить в колокола, а вы десять лет молчали. Поэтому вы тоже виноваты. И историки виноваты, и политики виноваты. Поэтому я призываю, что всегда можно опираться на здоровые политические силы – и в Польше, и в Чехии можно. Тем более, когда разговор заходит о едином учебнике истории для стран СНГ. Я считаю, что в первую очередь, его надо было выпустить к юбилею войны», – отмечает Легкий.

Эксперт подчеркивает, что сегодня, в первую очередь, нужно не допустить попытки оправдания коллаборационизма. Это проблема, по его мнению, насущна и для РФ, и для Украины, и уже для Казахстана.

«Мы в первую очередь должны дать бой коллаборационизму… Я требую, чтобы осудили коллаборационизм – российский коллаборационизм, украинский, казахский. Простой пример – у нас в учебнике за 8-й класс тема «Великая Отечественная война». И пол параграфа там Туркестанский легион. Он оправдывается по всем статьям. Такая фраза, пять лет назад писали, что он принимал участие на стороне фашистов. А сейчас, знаете, что пишут – Туркестанский легион не принимал никакого участия в боевых действиях. Идет попытка, не просто подмена, а идет попытка реабилитации… Наша задача – идти в борьбу за память истории, осуждая конкретных, в лицо называть кто есть враг. И враг – это не только немецкий солдат. Враг, в первую очередь тот, кто надел форму другого государства, перешел на сторону врага. Тут однозначно, никаких колебаний не должно быть. И Русская освободительная армия, и все казачьи формирования, кто был в полицейских частях, – это все предатели, это враги. Вот, с чего надо начинать».

Легкий также раскритиковал попытки местных «национал-патриотов» устроить борьбу с коммунистическими символами и привел в пример недавний случай на Аллее Славы в Кустанае, где вандалы сорвали звезды с табличек Героев СССР.

«Это были звезды Героев Советского Союза. Это высшая награда страны. Уж про орден Ленина я умалчиваю. Их не просто сбили с памятников, их бросили у подножья. Рядом у нас огромный памятник Великой Отечественной войне в лице воина-освободителя. Вот эти звезды в знак презрения…

Власти объявили, что это какие-то хулиганы, надо посчитать и потом 2,5 тысячи тенге заплатить… Полиция в первое время не хотела даже принимать никакие действия – почему? Оказывается, никто не сделал заявление в полицию. Мы, общественная организация, политическая партия наша, мы были вынуждены сделать официальный запрос. Ответ прозвучал, что «что-то где-то пытаются найти».

Попытались сказать, что это просто охотники за цветным металлом – я категорически отвергаю, потому что, если бы был охотник, он принес бы с собой пакет, эти бронзовые звезды вмещаются в кулак, – он бы их в карман засунул и унес. Он этого не сделал – он бросил на землю, растоптал…

Местные власти нас поддержали – ради Бога, осуждайте, все. Но виновника до сих пор не нашли. Местные наши национал-патриоты, конечно, мы их сейчас ударили по этому поводу – это ваша пропаганда, вы к этому призывали. Декоммунизации, десоветизация. После этого случая – тишина, молчат. Казахи поняли, что нельзя отвергать Великую Отечественную войну – и сам термин, и сам подвиг. Казахстан будет вместе с Россией в защите памяти Великой Отечественной войны, нашего общего подвига, подвига наших дедов и отцов», – рассказал историк.