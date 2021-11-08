Кедми рассказал, когда «русскоязычная армия» войдёт во Львов

Новости Украины

США не будут воевать за Украину, Польшу и прибалтийские страны, а другие члены НАТО не решатся вмешиваться в конфликт.

Об этом в эфире интернет-канала «Iton.TV» заявил экс-глава израильской спецслужбы Натив, военный эксперт Яков Кедми, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ни НАТО, ни США воевать за Украину не будут. Более того, они не будут воевать за Прибалтику, несмотря на их истерические крики и угрозы. Мы можем посмотреть, как в своё время Франция и Великобритания воевали за Польшу. За Польшу они воевать тоже не будут. Во-вторых, у НАТО нет возможности нанести ядерный удар, его могут нанести только США, сама Великобритания и Франция, обладающие ядерным оружием, но по своей инициативе он на это не пойдут, потому что понимают, что для них это кончится уничтожением», – сказал он.

Кроме того, эксперт отметил, что в случае агрессии против Донбасса со стороны Украины, русскоязычные солдаты дойдут до Львова.

«Если Украина попробует войти Донбасс, то не знаю в какой форме, но русскоязычные солдаты войдут во Львов, и ни один натовский солдат или самолёт не вторгнется в воздушное пространство Украины и не вмешается в этот конфликт», – заключил Кедми.

Напомним, ранее в Киеве признали, что ни США, ни любые другие страны НАТО не будут воевать из-за Украины с Россией.

Кроме того, раньше в Киеве отметили, что военные учения и якобы стягивание войск РФ к границам Украины – это демонстрация силы и готовность к боевым действиям не столько в отношении Киева, сколько к странам НАТО.