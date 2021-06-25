Кедми: Россия и Китай будут топить корабли НАТО

25.06.2021, Москва, Максим Карпенко

Россия больше не допустит провокаций, подобных недавней у берегов Крыма и прошлогодней в заливе Петра Великого, когда корабли стран НАТО грубо нарушают границы РФ. Следующая такая попытка обернется ударом по непрошенным гостям или их задержанием.

Об этом в эфире интернет-канала Iton TV заявил израильский военный эксперт Яков Кедми, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Кедми, аналогичной политики теперь будет придерживаться и Китай.

«Они могут говорить сколько угодно, но они успокоятся. Больше американцы возле пролива Петра Великого проходить не будут. Они могут кричать что угодно. Потому что российский флот принял решение – таранов больше не будет. Этого недостаточно. Зачем свой корабль травмировать? Что, ракет нет? Орудий нет? Самолетов нет? Сейчас достаточные группировки и самолетов, и кораблей с ракетами, которые находятся также и в районе пролива Петра Великого, и больше никто этим заниматься не будет. Это они пытаются делать по всему миру, они пытаются делать с китайцами возле китайских островов. Говорят: «А мы их не признаем». Ну, пусть они попробуют еще раз. Потому что, если Россия это делает, это и Китай делает, если Китай делает, то и Россия делает. Эти фокусы, их наглые попытки предписывать другим странам и посылать свои корабли, они кончились для НАТОвского флота, американского флота – они закончились. Следующая попытка – российский флот будет спасать ваших моряков в море. Корабли будут арестованы или потоплены», – заявил Кедми.