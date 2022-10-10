«Хаос и паника»: российские ракеты и дроны продолжают наводить ужас на Украину
Россия массово применила на Украине дроны-камикадзе «Герань».
Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», очевидцы пишут об ударах этих беспилотников по южному направлению.
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В частности, прилеты «Герани» зафиксированы в Николаеве и Одессе.
Также сообщают о том, что эти дроны наблюдали на пути к Конотопу и Коростеню (Житомирская область).
Главком ВСУ Залужный заявил, что по Украине на данный момент выпустили 75 ракет, также используются ударные беспилотники.
«Российская Федерация наносит массированные ракетные и авиационные удары по территории Украины, применяет ударные БПЛА», – сообщил Залужный.
Телеграм-канал «Военный обозреватель» отмечает, что ПВО Украины не справилось с утренними ударами крылатыми ракетами по ряду городов:
«Массированное применение крылатых ракет и барражирующих боеприпасов по целям на территории всей Украины полностью перегрузило ПВО ВСУ».
Президент Украины Владимир Зеленский в своем утреннем видеообращении заявил, что одной из главных целей ударов является энергетическая инфраструктура страны.
«Энергообъекты – по всей стране. Киевщина и Хмельницкая, Львов и Днепр, Винница, Франковщина, Запорожье, Сумщина, Харьковщина, Житормирщина, Кировоградщина, Юг. Они стремятся к панике и хаосу, хотят уничтожить нашу энергосистему», – сказал Зеленский.
Тем временем стало известно, что без электроэнергии остались уже ряд западных регионов Украины, обесточен Харьков, Хмельницкий, ряд районов Сумской области и частично Киев.
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