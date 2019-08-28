Харьков: без русской повестки

28.08.2019, Харьков, Петр Угрюмов

Сложно писать о скудости, а то и полном отсутствии русской повестки на Украине. Есть вещи обидные, в которых нам трудно себе признаться.

Становясь свидетелями редких и робких проявлений русской идентичности в Харькове, Одессе и даже Киеве, мы всякий раз откладываем на потом прощание с иллюзиями.

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Вот жители Харькова демонстрируют 23 августа на Мемориале обилие зеленых флагов своего города. На своих аватарках в соцсетях также выставляют городскую символику, а не национальную. Тщательно отбраковывают фотографии с официальной государственной символикой, делясь в соцсетях фотоотчетами с празднования Дня освобождения Харькова.

Аналогичную картину мы наблюдали и в День освобождения Одессы: неприятие украинского официоза люди выражают как могут, в том числе с помощью флагов родного города.

Своих среди жителей Харькова, Одессы и даже Киева мы узнаем и 24 августа по репостам стихотворения И. Бродского «На независимость Украины» (видео или текстового варианта). А 25 августа, в день города Донецка, мы обнаруживаем в соцсетях, например, существование многотысячной группы «Слобожанщина за Донбасс»…

Всё так.

Но в то же время, 24 августа, по главной улице Харькова прошел маршем нацистский «Фрайкор», неся черные флаги с «волчьим крюком», а в одной колонне с ним — «Антикоррупционный блок участников АТО» и «Союз ветеранов АТО». Пели «Батько Бандера», скандировали «москалив на ножи». Полицаи, с тупыми отсутствующими взглядами сопровождали это шествие. У кого-то из правоохранителей виднелись красноречивые «татухи» на конечностях…

А 25 августа харьковские волонтерские сообщества чествовали «героев Иловайска». На руках носили бывшего командира 92 бригады Николюка («Ветра»). Правда, представители других волонтерских компашек и ОПГ, типа Романа Доника, обвиняют того же «Ветра» в контрабанде и в гибели их коллеги «Эндрю» (волонтер Андрей Галущенко, боровшийся с контрабандой, был убит 2 сентября 2015 года возле поселка Трехизбенка Луганской области; в причастности к этому убийству подозревались несколько военнослужащих 92-й бригады).

Но в Харькове и без Доника нашлось немало волонтеров, желающих поносить на руках комбрига и сфоткаться ним.

Добавим сюда и перестраховки мэра Кернеса, который 22 августа на встрече с ветеранами, поздравляя их с наступающим Днем освобождения Харькова, произнес: «Низко кланяюсь вам за то, что вы сегодня здесь, что несете эту миссию, приходите на Мемориал, делитесь опытом и воспоминаниями, подаете пример. Сегодня, когда границам Украины снова нужна защита, когда патриотизм становится не праздным словом, мы благодарим ветеранов, чествуем всех, кто пережил те страшные времена, отстроил страну и дал нам будущее».

Как видим, в тексте поздравления с 76-й годовщиной освобождения Харькова от нацистов городской голова умудрился еще и засвидетельствовать свою лояльность к политическому курсу центральной власти, расписаться в патриотических устремлениях. И всё бы ничего…

Но, как сказано выше, через два дня нацисты из «Фрайкора» продемонстрировали Кернесу, что пока он «печется» о защите границ, на главной улице вверенного ему города нацистские флаги «Фрайкора» с «волчьими крюками» напоминают харьковчанам об эмблемах дивизии СС «Дас Райх». Той самой, которая в 1943 году вела бои под Харьковом и на реке Миус в Донбассе. А «патриотизм становится не праздным словом», да…

Конечно, конформизм местных властей нисколько не умаляет благородных побуждений тех людей, которые находят способы выразить свое отношение к происходящему. Нацики недаром закатывают истерики по поводу «ватной» неисправимости Харькова или Одессы.

Но свидомитов в данной ситуации беспокоит уже не активизация русского вектора (этого давно нет), а собственная неуместность в новой парадигме: невостребованность услуг порохоботов, переформатирование фронта работы, а значит и сокращение состава штатных мародеров, штурмовиков, волонтеров, маркитантов, идеологических барыг, гуманитарных извращенцев.

Сегодняшний «неисправимый Харьков» (а его, разумеется, нужно отделять от волонтерской, сексотско-журналистской и «патриотической» своры) напоминает молодого героя фильма «Донбасс. Окраина», солдата ВСУ Андрея Соколова (роль Евгения Михеева). Ополченец Ткаченко говорит, что находится «у себя дома, а не у него в Киеве…» Молодой солдат терпеливо поправляет: «В Харькове. Я с Харькова». И дело здесь не столько в грамматической неправильности (предлог «с» вместо «из» часто употребляют в этой местности), сколько в настойчивом подчеркивании: «Харьков — не Киев». Грамматическая неправильность компенсируется другой правильностью: на майдане не был, «Беркут» не жег, свои в спину не стреляют.

Был случай в апреле 2014 года. Парень-призывник под зданием Харьковской обладминистрации зачитал свое заявление, что сознательно уклоняется от мобилизации, чтоб не выполнять приказы незаконной власти и не воевать против своих сограждан.

Понятно, что с тех пор Харьков очень сильно изменился. И немногие посмотрели то видео с выступлением призывника… Но сейчас речь о другом: «неисправимому Харькову», лишенному возможности говорить в полный голос, нужно дать возможность увидеть и услышать того же героя «Донбасса. Окраины». На майдане не был, «Беркут» не жег, Харьков — не Киев, свои в спину не стреляют.

Людям, живущим на той территории, где ни по телевизору, ни в кинотеатре фильм «Донбасс. Окраина» не покажут, нужно помочь с получением подобных посланий. Речь о том, чтоб жителю Харькова, Одессы, Запорожья фильм «Донбасс. Окраина» был не просто доступен в Интернете, а на YouTube напоминал бы о себе так же часто, как жителю РФ напоминает о себе «95-й квартал».

Повторюсь: Андрей Соколов из «Донбасса. Окраины» — это послание «неисправимому Харькову». То есть правильному Харькову. «Иди вон пока к своим», — говорят в конце фильма российские погранцы харьковскому солдату. И он не к украинским военным отходит, а к донбасскому мальчику. Именно в уста харьковскому парню вкладываются слова о том, что «мама попозже приедет». И с ним же готов ждать маму донбасский мальчик…

Давайте посмотрим, по каким ничтожным поводам была в последние дни истерика у свидомых. И представим себе, какой будет эта истерика, если жители Украины вдруг всё чаще станут натыкаться в сети на фильм «Донбасс. Окраина»… Если таких художественных фильмов станет в десять-двадцать раз больше… Если Бортко, наконец, дадут снять свою картину о Донбассе… Если качественные документальные фильмы Максима Фадеева получат государственную поддержку.

Задумаемся, почему патриотическая общественность, все эти волонтеры Доники на дерьмо исходятся от сценария Бадоева, по которому прошло празднование в Киеве дня Незалежности. Потому что в идеологии свидомизма образовалась брешь — и ее заполняют какие-то беспринципные «эффективные менеджеры» и шоу-мены, вместо расово правильных…

Уже и Зеленский стоял не так и сказал не то. Уже и гимн Украины исполнен позорно. И Тина Кароль то ли чересчур оголилась, то ли недостаточно. А уж перебивка в исполнении гимна — закарпатская артистка Алина Паш с ее рэпом, — вообще приравнивается к идеологической диверсии, ганьбе и зраде. Патриоты обозвали певицу Тарелкой. В чем причина такой агрессии? Идейные «кастрюли» внезапно обнаружили: кто-то (какая-то Тарелка, которая еще и на гастроли в Крым ездила) не просто посягает на их место, но и успешно занимает его…

А харьковские свидомиты обнаружили зраду во время праздничного концерта в парке Горького. Каверы Metallica исполнялись екатеринбургской группой Garag dayz. Патриоты в бешенстве: «Коллектив из страны-агрессора на мероприятии в рамках Дня Независимости… Ганьба!»

Заметим еще раз, этот «праздник ганьбы и зрады» пришелся на тот период, когда русская повестка на Украине полностью отсутствует. А стоит ей вернуться…