Харьков. Зеленский нанял Нацкорпус мочить оппонентов власти

17.03.2021, Харьков, Тимур Комаров

Новости Украины

Чиновники Зеленского в Харькове пробили очередное дно, дав главарю местного Нацкорпуса (запрещен в РФ) зеленую улицу в коридорах власти.

13 марта на первом заседании новоиспеченного Общественного совета при Харьковской обладминистрации руководителем этого совещательного органа избрали Константина Немичева — упоротого отморозка, без которого в «первой столице» обходится редкая противоправная акция.

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Напомним, что в конце февраля нацики во главе с Немичевым продемонстрировали на сессии Харьковского горсовета «презентационную модель» работы местного самоуправления под диктовку уличных маргиналов. Штурмовики из Нацкорпуса стаей напали на депутата горсовета Никиту Роженко (из партии Шария) во время его выступления.

Немичев — это тот самый «общественный деятель», которому во время потасовки Роженко втащил в высокоинтеллектуальное и широкоформатное сурло.

Оказывается, буча, устроенная Нацкорпусом и другими нациками в горсовете, — это просто кастинг в Общественный совет при ХОГА. Нужен был ограниченный, малообразованный и упоротый персонаж, которого властям можно использовать для «особых поручений». Туповатое выражение лица Немичева как бы намекает на готовность такие поручения выполнять.

Мы ведь уже привыкли к тому, что в подобные общественные советы при различных органах власти «зеленая плесень» еще активней, чем предшественники, протаскивает самых конченых отморозков: актив С-14 вместе с Карасём, убийц Олеся Бузины… Вот и одесский убийца Сергей Стерненко недавно рассказывал о том, как Зеленский предлагал ему жирную должность в правоохранительных структурах.

Понятно, что инициатива «усилить» команду ХОГА главарем местной ячейки террористической организации Немичевым могла исходить и не от губернатора Айны Тимчук. Вероятнее всего, ей присоветовали это или даже обязали сделать вышестоящие товарищи.

Здесь стоит вспомнить видеоролики Шария, разоблачающие тесное сотрудничество представителей Офиса президента, СБУ с боевиками Нацкорпуса. Нет сомнений, что Немичева курируют по этой же линии. Иначе ему давно пришлось бы довольствоваться тюремной перспективой, а не перспективами заседать в Общественном совете ХОГА.

После скандальной февральской сессии горсовета народный депутат Александр Фельдман напомнил еще об одном преступлении боевиков харьковского Нацкорпуса: «Прямо на сессии городского совета сегодня пытались избить депутата от ОПЗЖ Андрея Лесика, потом на Никиту Роженко напал активист Нацкорпуса Данил Положух, а рядом был замечен Константин Немичев, известный харьковчанам тем, что его люди стреляли в журналиста одного из харьковских телеканалов».

Речь идет о нападении радикалов на журналиста Вадима Макарюка в июне 2019 года во время конфликтов на рынке «Барабашово». Сам факт избиения и стрельбы в журналиста должен был привести не просто к посадкам нападавших нациков и их главарей, а к запрету террористической организации Нацкорпус. Но дело, как водится, спущено на тормозах. Боевики Нацкорпуса по всей стране востребованы гнусавой властью для особых поручений и интимных услуг.

В Общественном совете ХОГА Немичев представлен как глава общественного объединения «Украина без подделки». Смешное название, свидетельствующее о неподдельном рогулизме и скотстве, царящих в современной украинской политике и общественной жизни.

На этот «пир духа» были приглашены, согласно официальным сообщениям, «27 представителей институтов гражданского общества области».

Почему же некие хитрые дяди рекомендовали глуповатой тёте Айне Тимчук именно «одухотворенную» будку Константина Немичева сделать лицом «гражданского общества» Харьковщины?

Напрашивается несколько предположений. Причем одно другого не отменяет.

Первое. Хозяевам на всякий случай надо легализовать отморозка Немичева как общественного деятеля.

Вдруг западные кураторы Украины раздуплятся и настоятельно потребуют прикрыть пару ультраправых организаций? Тогда придется в спешном порядке сортировать «бесполезных идиотов», которых можно списать в утиль, и «полезных идиотов», которым всегда можно найти применение. «Передержкой» для радикалов станут как раз все эти общественные советы и «институты гражданского общества»: пока то да сё, пока произойдет ребрендинг Нацкорпуса…

Хотя вряд ли этой организации что-то такое грозит при сегодняшней власти. Скорее, понадобилось подстраховать самого Немичева на случай каких-то уголовных дел против него. Не только за прошлые делишки, но и за будущие.

Второе. В ближайшем будущем Немичеву и его боевикам поручат терроризировать команду политических оппонентов власти на мэрских выборах в Харькове. Понятно, что и Офис президента, и Аваков ставят на исполняющего обязанности городского головы Игоря Терехова. И когда ему будет оппонировать, например, Михаил Добкин (особенно если последний сможет создать альянс с ОПЗЖ и Партии Шария), — радикалов спустят на добкинских агитаторов.

Вообще, явление Нацкорпуса на февральскую сессию горсовета выглядело отработкой методик: как снизить агитационную активность оппонентов, срывать выступления неугодных депутатов, купировать их деятельность, запугивать их коллег.

Вполне вероятно, что именно публичные выступления некоторых депутатов Харьковского горсовета, наметившееся там содружество ОПЗЖ и партии Шария внушают опасения кураторам Немичева. Поэтому ему разрешили ни в чем себе не отказывать. Немичев обещает явиться на следующую сессию, разразившись тупейшими угрозами: «Мы не допустим ватного шабаша в этом городе, а судя по заявлениям ОПЗЖ и Партии Шария, они мечтают провозгласить тут ХНР».

Бросается в глаза и искусственное резкое «охлаждение» в отношениях и. о. мэра Терехова с нациками. Совсем недавно он фотографировался рядом с одним из главарей местной организации Сергеем Величко (Чили), подозреваемым в покушении на убийство Никиты Роженко. Потом радикалы беспрепятственно заходили на сессию горсовета, и исполняющий обязанности городского головы подобострастно пытался угодить незваным гостям — разве что ноги им не мыл.

А сейчас Немичев и Терехов на публику разыгрывают обострившийся конфликт. Свежо предание.

Немичев с нациками чморят «успешный Харьков Терехова» надписями на асфальте и на стенах, хэштегами в соцсетях. Скорее всего, люди, которые ведут Терехова в мэры, сообразили, что надо срочно показать городу, как исполняющего обязанности городского головы ненавидят нацики. Причем туповатого Немичева кураторы могли играть и в темную, поручив ему на полном серьезе «мочить» Терехова и при этом расплачиваясь с ним за эти услуги из кассы того же Терехова.

Третье. Не исключено, что власть принялась активно прибирать к рукам радикалов, легализовывать их и выводить на респектабельные площадки, опасаясь скандала, анонсированного Bellingcat, какого-нибудь Ермакгейта или Зелегейта. На случай, если Зеленского или его близкое окружение начнут «качать», понадобилось задобрить те радикальные организации, с которыми Офис президента плодотворно сотрудничает в этом году.

Поэтому Немичев и ему подобные нужны власти на данном этапе. А списать в утиль что-нибудь ненужное — никогда не поздно.