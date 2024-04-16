Херсонский таксист оказался русским подпольщиком

Игорь Шкапа.  
16.04.2024 10:20
  (Мск) , Киев
Просмотров: 574
 
Война, Дзен, Россия, Украина, Херсон


Местные жители оккупированного формированиями киевского режима подразделениями продолжают оказывать помощь России.

«Контрразведка Службы безопасности задержала агента военной разведки России, который под видом таксиста шпионил за гражданскими и военными объектами в Херсонской области. Для сбора разведданных российский агент выдавал себя за водителя такси и ездил по городу в собственном автомобиле, в котором установил скрытый видеорегистратор. Кроме того, он пытался получать «нужные» сведения, заводя доверительные разговоры со своими пассажирами», – сообщает пресс-служба СБУ.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Местные жители оккупированного формированиями киевского режима подразделениями продолжают оказывать помощь России. «Контрразведка Службы безопасности...

Полученная подпольщитком информация передавалась для подготовки прицельных ударов с применением артиллерии и дронов-камикадзе.


Утверждается, что мужчина был причастен  к попыткам покушения на главу местной областной военной администрации, по автомобилю которого пытался попасть российский FPV-дрон.

Сейчас подпольщик задержан, ему грозит пожизненное заключение.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Апрель 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Март    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть