Херсонский таксист оказался русским подпольщиком

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Местные жители оккупированного формированиями киевского режима подразделениями продолжают оказывать помощь России.

«Контрразведка Службы безопасности задержала агента военной разведки России, который под видом таксиста шпионил за гражданскими и военными объектами в Херсонской области. Для сбора разведданных российский агент выдавал себя за водителя такси и ездил по городу в собственном автомобиле, в котором установил скрытый видеорегистратор. Кроме того, он пытался получать «нужные» сведения, заводя доверительные разговоры со своими пассажирами», – сообщает пресс-служба СБУ.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Полученная подпольщитком информация передавалась для подготовки прицельных ударов с применением артиллерии и дронов-камикадзе.

Утверждается, что мужчина был причастен к попыткам покушения на главу местной областной военной администрации, по автомобилю которого пытался попасть российский FPV-дрон.

Сейчас подпольщик задержан, ему грозит пожизненное заключение.