«Хохлы, лупите ещё дронами, вроде можно» – в патриотической сети раскритиковали позицию Минобороны РФ

31.10.2022  21:35 (Мск), Москва
Владимир Гладков.  
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Вооруженные силы, Дзен, Диверсии, Зерно, Общество, ООН, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина
Новости Украины

До прояснения ситуации вокруг атаки боевых кораблей и гражданских судов в Севастополе 29 октября, движение по определённому «зерновой сделкой» коридору безопасности приостановлено, с дальнейшей передачей ответственности в ООН.

Об этом говорится в заявлении Министерства обороны РФ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

До прояснения ситуации вокруг атаки боевых кораблей и гражданских судов в Севастополе 29 октября,...

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В ведомстве в очередной раз подчеркнули, что Москва не выходит из данных соглашений, а лишь приостанавливает их действие, поскольку «движение судов по коридору безопасности является недопустимым, так как украинское руководство и командование ВСУ используют его для ведения боевых действий против РФ».

«В складывающихся условиях, не может быть и речи о гарантиях безопасности любого объекта на указанном направлении до принятия украинской стороной дополнительных обязательств не использовать данный маршрут в военных целях.

С учетом того, что подписание соглашение – Инициатива по безопасной транспортировке зерна и продовольствия из портов Украины («Черноморская инициатива») и его реализация осуществлялись при посредничестве Генерального секретаря ООН А.Гутерриша, довели до него и Совета Безопасности ООН нашу позицию.

Рассчитываем на содействие международной организации в получении гарантий со стороны Украины о неиспользовании гуманитарного коридора и украинских портов, определенных в интересах вывоза сельскохозяйственной продукции, для ведения боевых действий против РФ», – говорится в заявлении.

В сети остро отреагировали на позицию Минобороны.

«Всё хорошо, Украина даст России честное слово, и зерно потечет в Африку. А такая уважаемая, с безупречным реноме организация, как ООН, подтвердит, что Украине можно верить. А мы будем ждать, когда НАТО опять обдурит «фраера ушастого» (Из к/ф «Место встречи изменить нельзя»)», – с сарказмом отмечает на своей странице военкор Александр Сладков.

Радиоведущий Сергей Мардан констатирует, что из субботней атаки Севастополя выводов в Москве не сделали.

«Хохлы, давайте еще дронов. Вроде как можно…», – написал в своём тг-канале Мардан.

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