«Хоть Кличко, хоть Медведчук» – смена президентов не изменит участь Украины

15.10.2020, Москва, Владимир Гладков

Возмущаться тем, что президент отданного на откуп Западу государства, встречается и проводит многочасовые беседы с представителями иностранной разведки, просто смешно.

Об этом в эфире канала «Белрусинфо» заявил российский политолог Олег Матвейчев , передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Да ничего меня здесь не удивляет, в общем-то, президент страны может общаться с официальным представителем, с главой спецслужбы и ничего такого в этом нет. Обсуждать могут даже какие-то совместные операции и так далее.

Тем более, что Украина давным-давно просто полностью отдана вся целиком, сдана в аренду под действие американских и английских спецслужб. Та же самая операция с «вагнеровцами», которых заманили на территорию Белоруссии, всё это делалось украинской стороной как исполнителями…

Поэтому естественно, что куча американских и английских кураторов сидит в СБУ. И вот после того, как эта страна, которую от банкротства спасают постоянные американские кредиты, процент от которых только наращивается, кредиты всемирного банка, европейская помощь. После того, как спецслужбы, армия и всё остальное в стране полностью отдано на откуп другим государствам, они обсуждают вопрос о суверенитете, о суверенитете этой страны! Что там осталось от этого суверенитета?» – риторически заметил эксперт.

«Любой мелкий чиновник, Байден на тот момент даже не госсекретарем был, приезжал и его сажали в кресло президента, когда он встречался с местными политиками, депутатами и так далее. О чём, о каком суверенитете можно говорить – страна находится на содержании, под полным внешним управлением.

Почему удивляются, что Зеленский ничем не отличается от Порошенко? А как он будет отличаться, если от него ничего не зависит, если всё решают в другом месте? Поэтому ты выбирать можешь Порошенко, Зеленского, можно Кличко выбирать, не знаю, можно даже Медведчука, наверное, выбрать – только тоже, я думаю, с трудом что-то изменится, если не изменится хозяин у страны», – рассказал Матвейчев.

Отметим, ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в ходе визита в Великобритании посещал офис МИ-6.

«У нас была встреча в офисе МИ-6. К сожалению, не всю информацию я могу говорить. То есть это государственные дела», – заявил Зеленский журналистам во время рабочей поездки в Одесскую область.

По его словам, на двухчасовой встрече с британскими разведчиками поднимались такие темы, как помощь и защита суверенитета и территориальной целостности Украины, а также противодействие дезинформации и фейковым новостям.