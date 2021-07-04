Хозяева велят – генерал СБУ готовит «спiльноту» к федерализации и переговорам с ЛДНР

04.07.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Запад может заставить Украину выполнять Минские соглашения в части переговоров ЛДНР и предоставления особого статуса, закрепленного в Конституции.

Об этом в эфире телеканала «НАШ» заявил Василий Вовк, генерал-майор СБУ в отставке, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber и Яндекс.Новости

«Позиция Украины может измениться, конечно. Я думаю, что после визитов Зеленского к Меркель и Байдену она изменится. Она будет меняться осторожно, не сразу будет заявлено про это, но условия и Меркель и Байденом будут поставлены. Это понятно, и алгоритм встреч Зеленского об этом говорит. Хотя власти представляет так, что «без нас ничего не решают», – уже решили. Вызывают господина Зеленского для того, чтобы довести ему, что всё решено без нас», – сказал Василий Вовк.

Он не видит проблем, в том, чтобы Зеленский не только встретился с Путиным, но и пошел на компромисс по вопросу выполнения Минских соглашений.

«В чём сложность разговора? Есть Минские договоренности на 1 листе, 15 пунктов, 9 и 11 пункты под вопросом. Байден прочитает с юридическим переводом, юристы скажут – да, Украина должна провести выборы до передачи границы. Мало того, там написано, что Украина должна внести в Конституцию относительно федерализации Украины. Зеленский приезжает к Меркель, та говорит: «Владимир Александрович, долго говорили-балакали, у меня каденция, вот Минские соглашения 9 и 11 пункты будешь выполнять? Нет? Поехали дальше». Какие вопросы ещё могут быть? Как последствия этого – сворачивание помощи, и не только военной. Ему скажут – как с вами говорить, если вы не выполняете свои международные обязательства?» – сказал Вовк.

По его мнению, в этой ситуации Киев занимает ошибочную позицию, заявляя о невозможности выполнения Минских соглашений в подписанном виде. Вместо требования об их изменении Украина могла бы поторговаться за некоторые пункты, считает генерал СБУ.

«По моему мнению, как должен был поступить президент: давайте обсудим как, каким образом нам провести эти выборы, провести изменения в Конституцию, или не провести? Или давайте на компромисс, скажем Путину: я выборы готов рассматривать, а изменения в Конституцию нет. Но мы сейчас говорим о том, что мы ничего не будем говорить», – заявил Василий Вовк.

Переговоры с ЛНР и ДНР тоже можно вести.

«Относительно переговоров с ЛНР и ДНР – не президент должен с ними говорить, а как раз господин Резников, министр по вопросам реинтеграции территорий. Почему нет? С террористами разговаривают, я разговаривал с террористами, которые захватили самолет. Почему не общаться? И я хорошо общался, и выполнял некоторые условия», – сказал Василий Вовк.