«Кидок Левочкина». У Фирташа отжимают комбинат

05.08.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Хозяйственный суд Запорожской области расторг договор о передаче пакета акций Запорожского титано-магниевый комбината в собственность «Толексис Трейдинг Лимитед» (группа компаний DF Group), офшорной компании олигарха Дмитрия Фирташа.

Об этом Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщает на своей странице в Facebook, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Этот суд уже выносил такое решение три года назад, но тогда Верховный суд частично удовлетворил кассационную жалобу компании олигарха и направил дело на новое рассмотрение.

Аргументы САП следующие. «Толексис Трейдинг Лимитед» получила имущественный комплекс комбината в 2013 году по результатам конкурса Фонда госимущества Украины. Компания учредила ООО «ЗТМК», где государству принадлежало 51% акаций, причем договором было предусмотрено вложение 110 миллионов долларов США в модернизацию производства в 2013-2015 гг.

Эти средства действительно были инвестированы, но потрачены в основном не на модернизацию, а на погашение ранее созданных задолженностей госпредприятия «ЗТМК» за энергоносители и перед кредиторами, связанными с DF Group. Решение об этом принималось менеджментом, который поставил инвестор. В дальнейшем эти средства вывели из Украины, перечислив на счета оффшорных фирм, а на главную цель создания предприятия — модернизацию производства — было направлено всего лишь 20 миллионов гривен.

Утверждается, что именно нецелевое использование инвестиций и стало причиной возвращения комбината в госсобственность.

У Фирташа обвинения отрицают и намерены продолжать бороться за комбинат.

«Данное решение принял Хозяйственный суд Запорожской области – суд первой инстанции. Согласно законодательству, решение этого суда вступает в силу только в случае, если не будет обжаловано в отведенный законодательством срок. Безусловно, мы считаем это решение ангажированным и несправедливым и будем его обжаловать», – заявил адвокат Tolexis Trading Limited Роман Чишинский.

Юрист Татьяна Монтян считает, что за происходящим стоит «соратник» Фирташа Сергей Левочкин.

«Как говорится, грабь ближнего, пока он не ограбил тебя. Левочкин полностью аффилирован с коллективным Коломойским и с зелебобиками. Левочкин кидает всех бывших друзей и партнеров, об этом давно уже говорят», – отметила юрист.

Такая же судьба, по ее словам, постигнет и другие активы Фирташа.

«На Украине все отожмут. Посмотрим еще, дожмут ли американцы австрийцев и выдадут ли Фирташа в США. Пряников всегда не хватает на всех, сожрав врагов, начинают жрать друзей. Задавили Медведчука – пришло время давить друг друга. Приятного им аппетита. Смачного, как говорится!», – сказала Монтян.

«Фирташ был лоялен любой власти, но если говорить о договорах и участии акционеров, то это касалось власти предыдущей. Суть происходящего – в том, что на ресурсы претендуют другие люди. И эти люди считают, что могут забирать все, что им понравилось. Это Зеленский и вся эта гоп-компания вокруг него и примкнувший к ним Ахметов, точнее, группа, которую идентифицируют с ним – понятно, что сам Ахметов во всем этом не участвует, хотя дает добро на все это. Для Зеленского Фирташ никогда не был своим, хотя, разумеется, был лоялен ему.

Но тут, как говориться, «ты виноват лишь тем, что хочется мне кушать». Точно так же, как и в случае с Медведчуком которого прессовали не потому, что он «агент Кремля», «пятая колонна» и прочее. Просто ресурсы олигархов вызывают завить у власти. Поэтому их отнимают. И то же самое может быть с любым, с тем же Ахметовым или Коломойским, независимо от того, кто насколько демонстрирует лояльность. Проблема в том, что всего мало, а всех – много. Это при Кучме можно было всем что-то давать, не забывать себя и еще что-то оставалось. А сейчас ресурсную базу, доставшуюся в наследство от СССР, растащили. Поэтому приходится забирать друг у друга.

Поэтому забирать будут и дальше – и металлургические активы, и финансовые компании, и землю», – прокомментировал происходящее корреспонденту «ПолитНавигатора» Сергей Белашко, директор Агентства социальных коммуникаций.