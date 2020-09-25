Киев упорно добивается сворачивания производства белорусско-украинских «Корсаров»

25.09.2020, Киев, Игорь Петров

ПТРК«Корсар» является удачным примером сотрудничества Украины и Белоруссии в области разработки и производства вооружений, но этот проект может быть свернут из-за нынешнего отношения Украины к Белоруссии.

Об этом в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил Андрей Золотарев, руководитель Центра «Третий сектор».

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«Производство «Корсаров» с белорусами может быть в один день свернуто на фоне динамики украино-белорусских отношений. Эта совместная украинско-белорусская разработка хорошо покупается на внешних рынках. «Корсар» – хорошая разработка. Он уступает ряду зарубежных аналогов, но в определенной нише это вполне конкурентный продукт, это «ПТРК для бедных». И это – позитивный пример нашего сотрудничества с Белоруссией.

Россия уже давно системно выжимает Украину с рынков оружия. Она в этом заинтересована, и, может быть, найдет предлог, чтобы свернуть этот проект. Кроме того, у Александра Григорьевича очень сильные обиды на Украину. Он скажет, что, мол, мы ничего против украинского народа не имеем, но какое может быть сотрудничество с теми, кто меня не признает.

Понятно, что контракт коммерческий, что наши КБ сотрудничают с белорусскими, но с учетом того, как Россия нас системно дискредитировала по предыдущим танковым контрактам, то же может произойти и здесь. А российская сторона может оказать давление на Белоруссию, потому что зависимость от России там сейчас намного усилилась. Лукашенко просто некуда бежать, да и мы приложили усилия к тому, чтобы он побежал на восток, сломя голову и задрав штаны», – заключил Андрей Золотарев.

Напомним, РК-3 «Корсар» — облегченный вариант ПТРК “Стугна-П” (“Скиф”), разработанного украинскими и белорусскими конструкторами. Белорусская сторона (ОАО “Пеленг”) разработала прибор наведения ПН-С, а украинская (ГосКБ “Луч”) – ракету Р2.