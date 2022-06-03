Киев в бешенстве: мариупольская полиция присягает ДНР

03.06.2022  09:59 (Мск), Мариуполь
Никита Еременко.  
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Дзен, Донбасс, Мариуполь, Местная власть, Общество, Спецслужбы, Украина
Новости Украины

На Украине вызвало бешенство обнародованное в соцсетях видео перехода на службу в ДНР бывших украинских полицейских в Мариуполе.

Видео с сотрудниками полиции Мариуполя и Донецкой области в момент перехода на службу в ДНР обнародовал советник бросившего горожан на произвол судьбы и сбежавшего из города бывшего мэра Мариуполя Бойченко Петр Андрющенко, обозвавший мариупольских правоохпанителей “полицаями”.


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«МраZь высочайшего уровня. Полицаи. Сотрудники полиции Мариуполя и Донецкой области в момент перехода на сотрудничество с врагом. Самостоятельно. Изменив присяге, людям, стране и городу. Мерзость. Надеюсь, что при деблокировании Мариуполя каждый из них окажется на передовой и посетит потустороннюю жизнь намного быстрее справедливого суда. Сволочи», – брызжет слюной беглый украинский чиновник Андрющенко.

Ранее глава Нацполиции Игорь Клименко сообщил, что уволил всех полицейских, не явившихся вовремя с неподконтрольных территорий в другие места дислокации на подконтрольные территории.

Большая часть полицейских оставалась в городе, а их руководство, ничего не сообщая, «централизованно эвакуировалось», спасая свои шкуры. Сейчас полицейские приступают к работе уже под новыми флагами.

«Мысль у меня была одна — оставаться в городе. Не бросать. Хочется работать до конца», — комментирует свой поступок одна из сотрудниц полиции Мариуполя.

 

«С учетом того, что среди сотрудников полиции было много местных, то у них собственно большого выбора и нет, кроме как поступать на службу ДНР и ЛНР.  С одной стороны – ДНР и ЛНР нужны полицейские для охраны освобожденных территорий, с другой стороны – бывшим украинским полицейским, которые не хотят воевать, нужна работа. В итоге, обе стороны в выигрыше.

Что не отменяет разумной предосторожности, так как среди поступающих на службу вполне могут быть агенты СБУ и ГУР МОУ, пытающиеся проникнуть в силовые структуры народных республик. Так что тут для контрразведки дополнительный фронт работы», – комментирует ситуацию военный обозреватель Борис Рожин.

Между тем на освобожденных территориях Украины не только восстанавливается работа органов власти и правопорядка, но и активно идет российская паспортизация местного населения и его переход на российскую мобильную связь.

 

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