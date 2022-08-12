Киев видит единственный способ победить – «вывести на улицы РФ 10% активных придурков»

12.08.2022  18:49 (Мск), Москва
Владимир Гладков.  
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Вооруженные силы, Дзен, Майдан, Общество, Оппозиция, Политика, Политические диверсии, Пропаганда, Россия, Спецоперация, Украина, экстремизм
Новости Украины

В Киеве понимают, что военным путём победить Россию невозможно, поэтому действуют в двух направлениях: продолжать делать всё, чтобы Запад не прекратил поддержку, и пытаться расшатать РФ изнутри.

Об этом в эфире «Комсомольская правда» рассказал президент Центра системного анализа и прогнозирования, политолог Ростислав Ищенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В Киеве понимают, что военным путём победить Россию невозможно, поэтому действуют в двух направлениях:...

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«Победить российскую армию Украина не может чисто технически. А победить российское общество – «вполне возможно». Победили советское – почему бы не победить российское? Поэтому основные усилия Украины предпринимаются в двух направлениях: первое – убедить Запад в том, что нужно помогать и дальше, потому что Украина не способная уже давным-давно обеспечивать свою армию военной техникой. Да и продовольствием – тоже.

Второе направление – убедить российский народ в том, что (неважно уже как) война – преступная – это для одних, что война проиграна – это для других, что война несет слишком большие издержки – это для третьих и т.д.

Главное, чтобы в один прекрасный день люди пришли в каком-то массовом порядке. Как показывает практика, для организации массовых беспорядков в стране и приведения ее в неработоспособное состояние достаточно 10% активных придурков. Нужно, чтобы эти 10% активных придурков вышли на улицы и стали спрашивать «Доколе?», – пояснил он.

В качестве показательного примера пропагандистской деятельности ЦИПсО, направленной на маргинализацию населения РФ, аналитик привел недостоверные публикации в соцсетях и мессенджерах о «резком росте цен на товары первой необходимости и покупку недвижимости».

«Хотя, на самом деле, сейчас цены на недвижимость в России падают, и будут падать ещё долго. Причём, не в последнюю очередь, благодаря началу СВО. Потому что из России валом повалил «креативный класс», и первое, что я заметил – это падение цен на элитную недвижимость. Понятно, что потом это тащит за собой все остальные цены. Пишут регулярно, что власти обманывают, что в армии сплошное предательство и разворовывание, что сплошные поражения, которые от нас скрывают, и т.д. Цепляются буквально за каждый информационный повод», – сказал Ищенко.

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