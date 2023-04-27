Киев выдаст за «наступление» безумную провокацию на Запорожском направлении – Михайлов

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Поскольку западные СМИ уже не в состоянии врать об успехах ВСУ, Киев и его западные хозяева на одном из участков фронта готовят крупную провокацию, которую можно будет выдать за «перемогу».

Об этом в эфире радиостанции «Комсомольская правда» заявил военный эксперт Александр Михайлов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В студии поинтересовались, можно ли ожидать, что украинский фронт в ближайшее время посыпется.

«Если взять за пример те же европейские телеканалы, я их постоянно смотрю, и блоги информационные – с одной стороны, сидят эксперты, и всё время говорят, что свято верят в успех контрнаступления, что в ближайшие месяцы Украина освободит Крым и Донбасс, и так далее. И тут же те же самые эксперты и аналитики говорят, что, вероятно, Бахмут придётся сдавать, потому что российская группировка занимает всё больше кварталов, улиц и домов. То есть, медиагруппу с той стороны охватывает скептическое мнение по поводу ВСУ, о которых они раньше говорили исключительно с пафосных позиций. Есть понимание, что этот крупный опорный пункт всё-таки перейдёт под контроль российской стороны», – сказал Михайлов.

Он подчеркнул, что для отвлечения внимания народа Киев и его западные хозяева готовят крупную акцию на Запорожском направлении, которую можно будет выдать за «успешное наступление».

«А вот что будет делать противник, и какие действия будет проводить в ходе майских праздников – следует обратить на это внимание. Потому что на Запорожском направлении концентрируются силы, техника, съезжаются западные журналисты. Видимо, хотят подготовить какую-то большую провокацию или акцию, которую потом в западных медиа можно будет назвать, что это и есть контрнаступление», – подытожил эксперт.