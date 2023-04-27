Киев выдаст за «наступление» безумную провокацию на Запорожском направлении – Михайлов

Владимир Гладков .  
27.04.2023 19:22
  (Мск) , Москва
Просмотров: 224
 
Вооруженные силы, ВСУ-убийцы, Дзен, Диверсии, Запорожье, Общество, Политика, Провокации, Россия, Спецоперация, Украина


Поскольку западные СМИ уже не в состоянии врать об успехах ВСУ, Киев и его западные хозяева на одном из участков фронта готовят крупную провокацию, которую можно будет выдать за «перемогу».

Об этом в эфире радиостанции «Комсомольская правда» заявил военный эксперт Александр Михайлов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Поскольку западные СМИ уже не в состоянии врать об успехах ВСУ, Киев и его...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


В студии поинтересовались, можно ли ожидать, что украинский фронт в ближайшее время посыпется.

«Если взять за пример те же европейские телеканалы, я их постоянно смотрю, и блоги информационные – с одной стороны, сидят эксперты, и всё время говорят, что свято верят в успех контрнаступления, что в ближайшие месяцы Украина освободит Крым и Донбасс, и так далее.

И тут же те же самые эксперты и аналитики говорят, что, вероятно, Бахмут придётся сдавать, потому что российская группировка занимает всё больше кварталов, улиц и домов.

То есть, медиагруппу с той стороны охватывает скептическое мнение по поводу ВСУ, о которых они раньше говорили исключительно с пафосных позиций. Есть понимание, что этот крупный опорный пункт всё-таки перейдёт под контроль российской стороны», – сказал Михайлов.

Он подчеркнул, что для отвлечения внимания народа Киев и его западные хозяева готовят крупную акцию на Запорожском направлении, которую можно будет выдать за «успешное наступление».

«А вот что будет делать противник, и какие действия будет проводить в ходе майских праздников – следует обратить на это внимание. Потому что на Запорожском направлении концентрируются силы, техника, съезжаются западные журналисты.

Видимо, хотят подготовить какую-то большую провокацию или акцию, которую потом в западных медиа можно будет назвать, что это и есть контрнаступление», – подытожил эксперт.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Апрель 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Март    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть