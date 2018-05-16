Политнавигатор - Новости России и Украины
16.05.2018, Минск, Анастасия Самойлова
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Донбасс, Минский процесс, Политика, Украина

Киев заблокировал переговоры о выплате пенсий жителям Донбасса через Красный Крест


Официальный Киев практически заблокировал переговоры о возможности выплаты пенсий жителям ДНР и ЛНР через механизм, предложенный Международным Комитетом Красного Креста.

Об этом у себя в социальной сети «Facebook» в ходе очередных переговоров в Минске написала пресс-секретарь Дениса Пушилина, полпреда ДНР на переговорах в Минске Виктория Талакина, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«С момента внесения представителями МККК альтернативного предложения осуществления социальных выплат украинская сторона до сих пор не представила своей позиции. Украина не высказалась на «за», ни «против», не внесла своих предложений – у украинской стороны попросту нет позиции по данному вопросу. А тем временем, согласно принятому украинским парламентом закону о реинтеграции, на территории, временно подконтрольной Украине, вводится зонирование, которое усложняет и без того непростой доступ сотен тысяч пенсионеров к положенной им пенсии», – написала она.

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