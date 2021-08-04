Киевлянин-сторонник Русского мира ударил ножом гражданина США

04.08.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

В Киеве водитель такси ударил ножом гражданина США из-за политических разногласий. Как сообщает Патрульная полиция Киева, инцидент произошел 2-го августа в районе улицы Грушевского, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«В городе был введен план «Перехват». Благодаря патрульным, которые работают с системой «Безопасный город», стало известно, что автомобиль поехал в Соломенский район. Вблизи площади Вокзальной один из автопатрулей остановил KIA и задержал водителя. Во время визуального осмотра инспекторы заметили в салоне предмет, похожий на нож с пятнами бурого цвета», – говорится в сообщении.

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Бежавший из Донбасса украинский пропагандист Кирилла Сазонов, обслуживающий интересы экс-президента Петра Порошенко, уточняет, что инцидент произошел после ссоры пассажира с водителем на политические темы:

«Поводом для нападения стали политические разногласия. Водитель оскорблял Грузию и Украину. Еще раз – киевлянин оказался сторонником русского мира, а американец защищал позицию Украины. За что получил удар ножом. Иногда новости ставят меня в тупик. Или мир сошел с ума или я перестал понимать происходящее?» – комментирует Сазонов.