Киевские эксперты считают кредиты МВФ вредными для Украины

09.04.2020, Киев, Вадим Москаленко

Украина не нуждается в сотрудничестве с МВФ, транши которого не пойдут на пользу экономике страны.

Об этом в эфире YouTube-канала «UKRLIFE» заявил украинский политолог Николай Спиридонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я вообще достаточно большой скептик относительно транша МВФ, я считаю, что они не приводят долгосрочно к чему-либо хорошему. Есть хорошая шутка об этом, что материальная помощь из-за рубежа – это когда бедные люди в богатых странах скидываются для того, чтобы помочь богатым людям в бедных странах.

То есть мы видим, что за эти транши МВФ дерутся все президенты Украины, практически все украинские правительства, депутаты дерутся, потому что они возле этой кормушки. Может политическим консультантам какая-то крошка от этого пирога и перепадёт. Но всё равно жить постоянно в долг ещё и в нынешнем кризисе, я это не считаю правильным», – заявил Спиридонов.

«Мы видели даже в этом году, что не получали никаких кредитов, и тем не менее курс гривны даже укреплялся. Поэтому я не вижу необходимости в этих кредитах МВФ на сегодня, и я считаю, что они скорее вредны, чем полезны», – добавил эксперт.