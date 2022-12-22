Киевские электрические реалии. «Герани» лишь добивают то – что не успели развалить ахметовские

В Киеве уже несколько суток продолжает сгущаться «египетская тьма». Такого блэкаута столица «незалежной» с начала СВО еще не знала.

После очередного российского удара по системам энергоснабжения, согласно заявлениям руководства ДТЭК – холдинга Ахметова, владеющего Киевским облэнерго, – было выведено из строя почти 60% трансформаторного оборудования. Горожане не могут получать электроэнергию не из-за дефицита генерации, а якобы по причине сильного разрушения электросетей.

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Вот какие пояснения по данному поводу дал на своем ТГ-канале вечером 21 декабря гендиректор фирмы Yasno – управляющего департамента ДТЭК:

«Перемен к лучшему нет, сегодня ситуация со снабжением в Киеве – самая сложная в стране. Есть те районы, которые получают свет около 5 часов в сутки. А есть те, кто не получает света вообще после последнего обстрела. Город не может получать мощности от энергосистемы страны из-за повреждений высоковольтного оборудования… Факт 1. Ключевая проблема сегодня – не генерация, а сети. Ну не может сеть работать, когда нет 60% трансформаторов. Невозможно подавать электроэнергию туда, где вместо оборудования – ноль. Факт 2. Линии питания в Киеве не линейные и не всегда логичные, с точки зрения карты и районов. Если вы думаете, что не может быть такого, что среди 10 запитанных домов стоит 1 без света, потому что он на одной линии с разрушенной подстанцией, вы ошибаетесь. Может ли быть лучше, чем сейчас? Может быть, когда закончатся ремонтные работы. Может ли быть хуже? Да, если нас снова будут обстреливать. Точнее, если повредят те 40% узлов, что остались».

Сей пост, разошедшийся по местным пабликам, сразу вызвал волну критики среди их пользователей. Люди возмущаются цинизмом Ахметова и его подручных, которые еще при Януковиче прибрали к рукам самые жирные куски бывшего государственного энергетического «пирога» – Киевские, Донецкие, Днепропетровские, Одесские и другие сети.

Все эти годы они наращивали грабительские тарифы, ссылаясь на необходимость их укрепления, реконструкции, защиты, закупки дорогого оборудования и т.п., но делали для этого очень мало или вообще не делали ничего, лишь набивая собственные закрома. Таково мнение многих потребителей.

«Этот начальничек, видимо, сам не понял, как он прокололся, – прокомментировала слова гендиректора киевлянка по имени Оксана, представившаяся как «пенсионерка совэнергосбыта». – Ведь он фактически признал, что за все эти годы Ахметов и его гоп-компания ровным счетом почти ничего не сделали для обновления энергосетей, проложенных еще во времена СССР. Они просто беспардонно использовали их, наживаясь на старом оборудовании – да, надежном, крепком, но время-то идет! – и драли с людей по семь шкур, регулярно завышая цены. Видимо, надеялись, что там подлатают, тут подправят – и так прокатит. Ну, типа как дорожники, которые каждый год «заплевывают» одни и те же ямы, не желая перекладывать все полотно, а финансирование, выделенное на ямные ремонты, разворовывают. Не сомневаюсь, что у ДТЭК был такой же подход. Потому что иного подхода у таких акул и ворюг, как Ахметов, попросту быть не может!».

«Это натуральное подонство! Из-за их тарифов миллионы людей оказались за чертой бедности, а они жировали и продолжают жировать! – откликнулась на эти слова еще одна киевлянка, Ирина. – Недавно у нас на Оболони люди из многоэтажного дома, который на долгое время один оказался полностью обесточенным во всем квартале, вышли и перекрыли движение общественного транспорта в знак протеста. Потому что им в районном ЖЭКе объяснили, что оборудование старое, не выдерживает. А ахметовцы уверяли нас, что вкладывают миллиарды в его реконструкцию, хотя сами клали себе в карманы. Вот теперь пусть эти мародеры из собственной мошны достают и оплачивают и восстановление, и защиту трансформаторов!».

Люди с большой благодарностью относятся к тем рабочим бригадам, которые круглосуточно и самоотверженно трудятся на восстановлении электросетей, и подчеркивают, что критика направлена не против этих работяг, а в первую очередь – против руководства империи Ахметова. А еще адекватные киевляне высказывают сомнения в том, соответствуют ли слова его топ-менеджеров действительности, задаваясь вопросом: нет ли за ними некой корысти?

«Сравним слова шефа энергокомпании с тем, что произошло во время последних обстрелов, – отметил наш старый знакомый, русский физик Андрей. – Прилетов по столичной энергосистеме, согласно официальным данным, несколько дней назад насчитали, помнится, 35. Из них 30, как радостно рапортовали власти, было отбито «бравыми силами украинской ПВО».

Получается, пять зарядов, достигших цели, разрушили 60 % энергосистемы? Похожая ситуация складывалась и в области, которая вообще сидит без света, даже временного. Если суммировать, то по электросетям, согласно публичным отчетам, попали чуть менее двух десятков зарядов из нескольких сотен. И в результате – такое разрушение?.. Нет, конечно, возможно, имелось в виду, эта «процентовка» включает в себя и предыдущие разрушения. Но почему руководство компании не обеспечило защиту системы от обстрелов, которые ведутся уже несколько месяцев? Не хватает средств? По-моему, их у него больше чем достаточно».

Андрей считает, что не исключен вариант воровства ДТЭКом энергии у киевлян, под «дымовой завесой» бомбардировок и хаоса, и перенаправления ее другим потребителям, в том числе, – за границу. Такое уже было отмечено в ситуации с блэкаутами в Одессе, когда Молдова и Румыния получали украинский переменный ток, а «Южная Пальмира» неделями сидела во тьме. Кроме того, энергия, как мы уже писали, отправлялась на западную Украину и через нее – далее в Европу. Естественно, не бесплатно.

На фоне такой ситуации власть предержащие решили повысить тарифы на коммунальные услуги и электроэнергию – пока только для предприятий и юридических лиц. Но любой здравомыслящий человек понимает, что такое повышение сразу аукнется новым скачком и без того заоблачных цен. На днях Госстат Украины опубликовал данные о значительном росте потребительских цен на все категории товаров и услуг, произошедшем в ноябре.

Согласно им, наиболее всего подорожал транспорт – на 40,4%. Цены на ГСМ возросли на 59,4%.

Далее идут услуги :

– автодорожного пассажирского транспорта – 31,1%;

– железнодорожного пассажирского транспорта – 6,2%.

Стоимость продуктов питания и алкоголя увеличилась на 35,1%. Более чем на 20% подорожал ряд групп товаров и услуг.

В частности:

– предметы домашнего обихода, бытовая техника и текущее содержание жилья – 26,4%;

– табачные изделия – 22,1%;

– рестораны и гостиницы – 21,8%.

Заметно выросли услуги связи – на 12,5%. И, наконец, здравоохранение стало дороже на 19,3%, а образование – 9,9%.

Конечно, это далеко не предел. Украинцы затягивают пояса потуже в преддверии нового повышения цен на все и вся. Рост тарифов, в том числе, на электроэнергию, это практически гарантирует. При том, что совершенно невозможно проконтролировать, на что эти тарифные финансы расходуются. На ремонт ли электросетей или на что иное…

22 декабря в Незалежной – день энергетика. Возможно, поэтому в Киеве свет зажгли почти на целых 6 часов. Впрочем, недолго музыка играла – паблики сообщают, что к полудню он снова пропал. Попраздновали, и будет.