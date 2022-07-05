Киевские реалии. Социальный кошмар и принуждение к рабству

05.07.2022  23:39 (Мск), Киев
Валерий Пайков .  
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Авторская колонка, Беспредел, Дзен, Киев, Общество, Политика, Произвол, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина, Экономика коллапса
Новости Украины

Камарилья Зеленского приготовила своим согражданам очередной пакостный сюрприз. Причем выбрала самый подходящий для себя момент: во время военного положения.

В то самое время, когда многие граждане «незалежной» оказались просто в тупиковой ситуации, ведь, колоссальное количество фирм – особенно из сферы мелкого бизнеса – или обанкротилось, или надолго заморозило свою деятельность. Многие сотни тысяч столичных сотрудников – если не миллионы – лишились работы и заработка. О чем свидетельствует, например, такой индикатор общественного мнения, как таксисты.

Камарилья Зеленского приготовила своим согражданам очередной пакостный сюрприз. Причем выбрала самый подходящий для себя...

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Вот что поведал в одном из киевских пабликов пассажир, назвавшийся Вячеславом:

«Вызвал я авто по телефону 579, это одна из самых недорогих служб такси. Прибыл шикарный джип, а в нем – красиво одетый, вежливый и серьезный водитель. Это было удивительно, потому что раньше, в основном, эта фирма присылала недорогие старые машины, а то и вовсе развалюхи. Что и понятно, потому что тарифы у нее самые минимальные. А тут вдруг подкатила ну просто супертачка! Из тех, что до войны только в очень дорогих сервисах подавались.

Я удивился, но сел и поехал, на всякий случай уточнив тариф, полученный от оператора: действительно ли так дешево? Ну чтоб вы понимали, 60 гривен за тот маршрут, где раньше меньше 150 не бывало. Водитель засмеялся, но как-то так… грустно. И подтвердил: да, говорит, так и есть. Вы, говорит, удивляетесь, что крутая машина – и за копейки? Время такое, уважаемый. Сейчас даже бывшие директора фирм таксуют – выбирать не приходится, надо же как-то зарабатывать на жизнь».

А вот еще один из многочисленных подобных отзывов в соцсетях, весьма характерных для нынешней ситуации не только в столице, но и по всей Незалежной.

«Я работница маленького мясного магазина, – пишет женщина по имени Валентина. – Мой рабочий день начинается в 9.00 и заканчивается в 20.00. Работаем 7 дней в неделю. Раньше нас в штате было 4 человека, подменяли друг друга, отдыхали. Занимались только продажей мяса, порубленного в цеху и принесенного рубщиком на прилавок. Ну и мойкой прилавка после рабочего дня. Сейчас, после возвращения в Киев якобы «мирной жизни» и хвастовства мэра Кличко о том, что он тут все «наладил», из 4 продавщиц осталась только я одна. Из трех рубщиков мяса – только один мой напарник. Начальство объяснило увольнения тем, что спрос упал (конечно, ведь люди как обнищали!) и нечем зарплату платить.

В мои задачи входит и мясо взвесить, еще и выбрать по требованию клиента, а они бывают очень капризные. И рассчитать, и чек выдать. Вот так вдвоем и пашем, по прежнему графику. Не только к концу одного рабочего дня, но и к утру следующего я еле стою на ногах. А еще нам в наши обязанности собственник включил полную уборку магазина, вынос мусора, в том числе, тяжелых коробок и ящиков. С ног просто валимся.

Я стала взрываться и грубить покупателям, которые требуют то один кусок мяса взвесить, то другой, то потом им что-то не нравится и т.д. Я им говорю: вы знаете, что у меня просто руки отваливаются, я по 11 часов на ногах всю неделю? А они ехидничают: скажи спасибо, что вообще работу имеешь!

И ведь они правы. Хуже нет сейчас, чем лишиться работы – особенно со всеми этими новыми ценами и грабительской «коммуналкой». И ничего для нашей социальной защиты всякие там «зеленые» начальники не предпринимают».

Вот такой крик души простой труженицы – конечно, слегка нами отредактированный и лишенный крепких выражений, которые бедная женщина выплеснула в своем отчаянии по адресу властей.

Стремительное падение экономики и уровня жизни, разрушения бизнесов заметны на каждом шагу. Еще один пример – крупные супермаркеты – Сильпо, АТБ и проч. В них собираются длинные очереди возле касс, поскольку кассиров в громадных залах сидит лишь один-два. А еще на кассах, где раньше висели приглашения на работу, красуются писульки: «Вакантных мест пока нет, но мы надеемся. Слава Украине – Героям слава!».

И вот, на фоне всего этого – 1 июля 2022 года Верховная Рада приняла так называемый «Закон об оптимизации трудовых отношений», ставящий наемных работников «европейско-демократической» Украины практически в положение полурабов, полностью зависящих от своего феодала.

Вот в чем его суть… Хозяева фирм и предприятий теперь получают право заставить украинцев работать по 60 часов в неделю (ранее было 40 часов). На практике сие означает, что в «незалежной» вводится 10-часовой рабочий день при единственном выходном в неделю.

Если говорить о 40-часовой неделе, это означало, что люди трудились по 8 часов с понедельника по пятницу и имели 2 выходных. Которые им не обдолбанный фюрер с Банковой предоставил и не Шмыгаль, и не Кличко, и не прочая алчная властная шушера. А предоставила сие право трудящимся еще та самая Советская власть, которую марионетки Запада вовсю декоммунизируют и стараются вычеркнуть все лучшее, что в ней было.

Новый закон сильно упрощает также и процедуру увольнения работников. То бишь, собственники смогут избавляться от сотрудников по собственной прихоти, ничуть не боясь судебных разбирательств. А еще владельцы фирм и предприятий освобождаются от обязанности сохранять зарплату работягам, мобилизованным в ВСУ.

Поэтому совершенно очевидно, что компрадоры (то есть мироеды, посредничающие между иностранным капиталом и национальным рынком Украины как развивающейся страны), используя войну и «патриотическую» шумиху, нагло решили ликвидировать всякую социальную защиту и конституционные права своего населения.

И все это в угоду коллективному Западу, желающему превратить Неньку в свой сырьевой придаток, с народом, согласным ради выживания даже на подневольный рабский труд. А если кто не захочет, будет моментально выброшен на улицу.

Под ширмой закона «Об оптимизации трудовых отношений» крупные заводы и фабрики отказываются выплачивать рабочим зарплату, прекращают коллективные договора с профсоюзами, массово увольняют сотрудников, лишают их  социальных гарантий. В  столице такое творится на «Киевском метрополитене» и «Укрзализыце», в Кривом  Роге – на комбинате «Арселор Митал», в Одессе – на знаменитом припортовом заводе. По сути дела, нечто подобное происходит на большинстве не только частных, но и государственных предприятий.

Рада, кстати, готовит принятие очередного драконовского проекта о ликвидации трудовых прав на предприятиях, где штат до 250 человек. А ведь таковых на Украине – до 70%, сообщает Телеграм – канал «Репрессии в Украине».

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