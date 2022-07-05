Киевские реалии. Социальный кошмар и принуждение к рабству

Новости Украины

Камарилья Зеленского приготовила своим согражданам очередной пакостный сюрприз. Причем выбрала самый подходящий для себя момент: во время военного положения.

В то самое время, когда многие граждане «незалежной» оказались просто в тупиковой ситуации, ведь, колоссальное количество фирм – особенно из сферы мелкого бизнеса – или обанкротилось, или надолго заморозило свою деятельность. Многие сотни тысяч столичных сотрудников – если не миллионы – лишились работы и заработка. О чем свидетельствует, например, такой индикатор общественного мнения, как таксисты.

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Вот что поведал в одном из киевских пабликов пассажир, назвавшийся Вячеславом:

«Вызвал я авто по телефону 579, это одна из самых недорогих служб такси. Прибыл шикарный джип, а в нем – красиво одетый, вежливый и серьезный водитель. Это было удивительно, потому что раньше, в основном, эта фирма присылала недорогие старые машины, а то и вовсе развалюхи. Что и понятно, потому что тарифы у нее самые минимальные. А тут вдруг подкатила ну просто супертачка! Из тех, что до войны только в очень дорогих сервисах подавались. Я удивился, но сел и поехал, на всякий случай уточнив тариф, полученный от оператора: действительно ли так дешево? Ну чтоб вы понимали, 60 гривен за тот маршрут, где раньше меньше 150 не бывало. Водитель засмеялся, но как-то так… грустно. И подтвердил: да, говорит, так и есть. Вы, говорит, удивляетесь, что крутая машина – и за копейки? Время такое, уважаемый. Сейчас даже бывшие директора фирм таксуют – выбирать не приходится, надо же как-то зарабатывать на жизнь».

А вот еще один из многочисленных подобных отзывов в соцсетях, весьма характерных для нынешней ситуации не только в столице, но и по всей Незалежной.

«Я работница маленького мясного магазина, – пишет женщина по имени Валентина. – Мой рабочий день начинается в 9.00 и заканчивается в 20.00. Работаем 7 дней в неделю. Раньше нас в штате было 4 человека, подменяли друг друга, отдыхали. Занимались только продажей мяса, порубленного в цеху и принесенного рубщиком на прилавок. Ну и мойкой прилавка после рабочего дня. Сейчас, после возвращения в Киев якобы «мирной жизни» и хвастовства мэра Кличко о том, что он тут все «наладил», из 4 продавщиц осталась только я одна. Из трех рубщиков мяса – только один мой напарник. Начальство объяснило увольнения тем, что спрос упал (конечно, ведь люди как обнищали!) и нечем зарплату платить. В мои задачи входит и мясо взвесить, еще и выбрать по требованию клиента, а они бывают очень капризные. И рассчитать, и чек выдать. Вот так вдвоем и пашем, по прежнему графику. Не только к концу одного рабочего дня, но и к утру следующего я еле стою на ногах. А еще нам в наши обязанности собственник включил полную уборку магазина, вынос мусора, в том числе, тяжелых коробок и ящиков. С ног просто валимся. Я стала взрываться и грубить покупателям, которые требуют то один кусок мяса взвесить, то другой, то потом им что-то не нравится и т.д. Я им говорю: вы знаете, что у меня просто руки отваливаются, я по 11 часов на ногах всю неделю? А они ехидничают: скажи спасибо, что вообще работу имеешь! И ведь они правы. Хуже нет сейчас, чем лишиться работы – особенно со всеми этими новыми ценами и грабительской «коммуналкой». И ничего для нашей социальной защиты всякие там «зеленые» начальники не предпринимают».

Вот такой крик души простой труженицы – конечно, слегка нами отредактированный и лишенный крепких выражений, которые бедная женщина выплеснула в своем отчаянии по адресу властей.

Стремительное падение экономики и уровня жизни, разрушения бизнесов заметны на каждом шагу. Еще один пример – крупные супермаркеты – Сильпо, АТБ и проч. В них собираются длинные очереди возле касс, поскольку кассиров в громадных залах сидит лишь один-два. А еще на кассах, где раньше висели приглашения на работу, красуются писульки: «Вакантных мест пока нет, но мы надеемся. Слава Украине – Героям слава!».

И вот, на фоне всего этого – 1 июля 2022 года Верховная Рада приняла так называемый «Закон об оптимизации трудовых отношений», ставящий наемных работников «европейско-демократической» Украины практически в положение полурабов, полностью зависящих от своего феодала.

Вот в чем его суть… Хозяева фирм и предприятий теперь получают право заставить украинцев работать по 60 часов в неделю (ранее было 40 часов). На практике сие означает, что в «незалежной» вводится 10-часовой рабочий день при единственном выходном в неделю.

Если говорить о 40-часовой неделе, это означало, что люди трудились по 8 часов с понедельника по пятницу и имели 2 выходных. Которые им не обдолбанный фюрер с Банковой предоставил и не Шмыгаль, и не Кличко, и не прочая алчная властная шушера. А предоставила сие право трудящимся еще та самая Советская власть, которую марионетки Запада вовсю декоммунизируют и стараются вычеркнуть все лучшее, что в ней было.

Новый закон сильно упрощает также и процедуру увольнения работников. То бишь, собственники смогут избавляться от сотрудников по собственной прихоти, ничуть не боясь судебных разбирательств. А еще владельцы фирм и предприятий освобождаются от обязанности сохранять зарплату работягам, мобилизованным в ВСУ.

Поэтому совершенно очевидно, что компрадоры (то есть мироеды, посредничающие между иностранным капиталом и национальным рынком Украины как развивающейся страны), используя войну и «патриотическую» шумиху, нагло решили ликвидировать всякую социальную защиту и конституционные права своего населения.

И все это в угоду коллективному Западу, желающему превратить Неньку в свой сырьевой придаток, с народом, согласным ради выживания даже на подневольный рабский труд. А если кто не захочет, будет моментально выброшен на улицу.

Под ширмой закона «Об оптимизации трудовых отношений» крупные заводы и фабрики отказываются выплачивать рабочим зарплату, прекращают коллективные договора с профсоюзами, массово увольняют сотрудников, лишают их социальных гарантий. В столице такое творится на «Киевском метрополитене» и «Укрзализыце», в Кривом Роге – на комбинате «Арселор Митал», в Одессе – на знаменитом припортовом заводе. По сути дела, нечто подобное происходит на большинстве не только частных, но и государственных предприятий.

Рада, кстати, готовит принятие очередного драконовского проекта о ликвидации трудовых прав на предприятиях, где штат до 250 человек. А ведь таковых на Украине – до 70%, сообщает Телеграм – канал «Репрессии в Украине».